Esto es lo que ha pasado con las llamadas de Petro, Trump, Lula, Sheinbaum y Rodríguez

Los presidentes Gustavo Petro (Colombia), Donald Trump (Estados Unidos), Lula da Silva (Brasil), Claudia Sheinbaum (México) y Delcy Rodríguez (Venezuela). Foto: Cortesía y

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Mientras el país está inmerso en una dura campaña, en la cual el presidente Gustavo Petro viene participando con fuerza, la geopolítica regional se ha venido sacudiendo por una serie de episodios que tocan a Colombia, Estados Uidos, México, Brasil y Venezuela.

De hecho, este mismo viernes se confirmó que una delegación del Gobierno colombiano viajó hacia Caracas para determinar cuáles son las razones de seguridad que se adujeron para cancelar la cita que se tenía prevista para este 13 de marzo entre los mandatarios Petro y Delcy Rodríguez.

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En esa comitiva están, entre otros, la canciller Rosa Villavicenio y el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, quienes están en un encuentro en el Palacio de Miraflores, sede del poder Ejecutivo del país vecino.

Los dos mandatarios tenían previsto encontrarse en el puente internacional Atanasio Girardot, en la región de frontera, pero a última hora se canceló desde Caracas. Bogotá estaba firme con la cita, por lo que en la Casa de Nariño esperan respuestas desde el Palacio de Miraflores.

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Pero minutos antes de que se conociera el aplazamiento de la cita, de la cual se informó que sería reprogramada, se dio un diálogo telefónico entre Petro y su homólogo estadounidense, Donald Trump. Uno de los temas de esa llamada fue el denominado “Escudo de las Américas”, una iniciativa que lidera Washington en la región y que se consolidó en una reunión hace pocos días en las que no estuvieron Colombia, México y Brasil.

En ese diálogo se habló, además, de cómo consolidar la lucha contra el narcotráfico en toda la región, pero se mantienen las distancias desde la Casa Blanca que considera que desde la administración colombiana no se está librando una lucha frontal contra los carteles.

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Desde el Gobierno colombiano se dijo en principio que supuestamente Trump se habría disculpado con Petro por lo que pasó con la cita en torno al “Escudo de las Américas”, pero luego se confirmó desde Estados Unidos que eso no era verdad y el propio mandatario aseguró que la versión estadounidense es la real.

“Pero creo que la reunión del llamado Escudo del Sur tiene dos grandes defectos. Uno es político. Es una reunión política, más que nada. No es una reunión militar”, aseguró Petro en una entrevista para Político (medio digital de Estados Unidos). Y ahí mismo agregó en una referencia directa a las posturas (citando a marco Rubio y Elon Musk) que surgen desde la Casa Blanca: “Eslóganes como los que defienden una civilización occidental, aria y cristiana son un anacronismo que nos debilitará, y usar ese tipo de eslogan y política solo conduciría a un enorme nivel de violencia dentro de cada sociedad”.

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Pero esta misma línea de preocupación por lo que pueda pasar en la región hizo parte de la llamada que sostuvieron el jueves Petro y Luiz Inácio Lula da Silva, el presidente de Brasil. De acuerdo con reportes de prensa de ese país, en la comunicación se expresaron dudas por lo que podría ser una posible intervención en estos territorios bajo el precepto de combatir los carteles del narcotráfico.

En un sentido similar se habló entre Petro y Claudia Sheinbaum, presidenta de México con quien también se dio una comunicación el mismo jueves.

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En todos estos movimientos se aprovechó para entregarle a Estados Unidos una nota conjunta entre Colombia, Brasil y México, en la cual queda constancia de que son partidarios de un cese al fuego en Medio Oriente por la confrontación que se desató tras los ataques de Washington sobre el régimen dictatorial y religioso de Irán.

Lo que pasa con estos diálogos también se da en momentos previos a la cita de la Celac y la Unión Africana que se está coordinando en suelo colombiano, la cual se realizará la otra semana con la presencia de mandatarios de ambos continentes.

📢 Colombia, Brasil y México piden cese al fuego inmediato en Medio Oriente y ofrecen apoyo para una salida diplomática. pic.twitter.com/N0dU6iETAV — Cancillería Colombia (@CancilleriaCol) March 13, 2026

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