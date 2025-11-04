Alejandro Gaviria se baja de la lista del Nuevo Liberalismo: estas son las razones

Alejandro Gaviria no continuaría en la lista al Senado del Nuevo Liberalismo. Foto: Archivo Particular

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

En menos de 24 horas la coalición Ahora Colombia integrada por los partidos Mira, Nuevo Liberalismo y Dignidad y Compromiso implosionó al punto de dejar causar el retiro de Alejandro Gaviria de esta alianza partidista, y todo producto de las declaraciones de Juan Manuel Galán y los conflictos internos dentro de este colectivo de partidos.

Mientras los tres partidos estaban trabajando en la conformación de sus listas al Senado para 2026, donde punteaban Ana Paola Agudelo (Mira), Jorge Robledo (Dignidad) y Gaviria como carta del Nuevo Liberalismo, las declaraciones de Galán en las que ofreció el liderato de la bancada a Mauricio Gaona, derivó en una renuncia del exministro de salud que ahora buscará un nuevo respaldo para llegar al Legislativo.

Le sugerimos: Galán ofrece a Gaona curul por el Nuevo Liberalismo; así va puja en los partidos al Senado

Y es que lo que inicialmente parecía como una ficha ya consumada para esta coalición, terminó siendo el detonante, ante el pasado de Gaviria como ministro de Educación de este gobierno. Pese a durar pocos meses en el cargo y estar en línea opositora, desde la bancada de Mira y Dignidad, incluido Sergio Fajardo, se miró con recelo que fuera este el nombre que tomara las banderas para liderar la bancada en los comicios del 2026. Sin embargo, Juan Manuel Galán insistió en ponerlo como ficha de su partido para esta puja tripartita de la que ahora desistió.

Y es que tras una serie de reuniones y coincidiendo con un nuevo aniversario del holocausto en el Palacio de Justicia, Galán invitó a Gaona - hijo del magistrado Manuel Gaona, asesinado en este acto terrorista - para integrar y liderar la lista del Senado, hecho que tomó por sorpresa tanto a la coalición como al propio Gaviria, quien ya daba por sentado ese puesto para las elecciones de 2026.

Cuando la historia y los valores se encuentran, nace una nueva oportunidad para Colombia. He invitado a @JMauricioGaona a encabezar la lista al Senado del @NvLiberalismo.



Nos une una historia de vida marcada por el ejemplo de nuestros padres y por una misma causa: renovar la… pic.twitter.com/vMG3YAxcGr — Juan Manuel Galán (@juanmanuelgalan) November 4, 2025

"El Nuevo Liberalismo necesita una cabeza de lista al Senado que represente su causa fundadora y la conciencia de su responsabilidad. Tú encarnas el arquetipo de liderazgo político que aquí y ahora necesita el Congreso”, aseguró Galán.

Estas palabras derivaron entonces en un rechazo expresado de forma interna por parte de Gaviria, quien finalmente habría decidido bajarse de la lista del Nuevo Liberalismo. Y aunque se le ofreció integrar la bancada - algo que ya habían pedido los demás integrantes de la coalición - este rechazó la oferta considerarndo un irrespeto a los acuerdos suscritos previamente.

Siga informado: Se levantó veda a encuestas y todos los partidos se ponen en guardia ante resultados

No obstante, en sus explicaciones, Galán enfatizó que este ofrecimiento extendido a Gaona se debe a los reparos presentados en la interna de la coalición. “Mantenemos la puerta abierta y reconocemos al doctor Alejandro Gaviria como un líder liberal importante, con cualidades humanas, académicas y profesionales, que puede representar un rol determinante en los próximos cuatro años”, dijo el líder del Nuevo Liberalismo.

No fue una decisión individual ni personal. Fue el resultado de un proceso dentro de la coalición #AhoraColombia, y el @NvLiberalismo actuó con responsabilidad. Les cuento cómo se dio y por qué creemos en la unidad.🇨🇴@dignidadycomp @PartidoMIRA @agaviriau pic.twitter.com/xNeYgHNwgj — Juan Manuel Galán (@juanmanuelgalan) November 4, 2025

Este diario pudo saber, además, que dentro de los reparos expuestos por la coalición también se deben lo sucedido en 2022 con Gaviria, que protagonizó otra ruptura de coalición. Su figura no generaba confianza para otros dos partidos, además de existir una diferencia entre el exministro y Sergio Fajardo, que también integra esta alianza partidista.

Ahora, el futuro de Gaviria parece estar en una nueva colectividad, con grandes chances de seguir vertido de rojo. Dentro de los colectivos que han expresado su intención de sumarlo a las listas a Congreso del 2026 se encuentra precisamente el partido Liberal, aunque sin que sea cabeza de lista. Ese puesto está siendo disputado entre el senador Lidio García y María Paz Gaviria, hija del expresidente César Gaviria. Asimismo están los ofrecimientos del partido Verde y el partido de la U.

👁‍🗨 Conozca cómo votan los senadores y representantes a la Cámara en ‘Congreso a la mano’.

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en los temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com ; lbotero@elespectador.com o jsperez@elespectador.com.