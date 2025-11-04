Galán ofrece a Gaona curul por el Nuevo Liberalismo; así va puja en los partidos al Senado

Juan Manuel Galán ofreció la cabeza de lista al abogado Mauricio Gaona al Senado. Foto: El Espectador - José Vargas

A un mes y 4 días del cierre de las inscripciones de candidatos al Congreso, los partidos y coaliciones continúan con movimientos para conformar sus listas. La puja está, particularmente, en las listas al Senado. Y la movida más reciente ocurrió en la coalición Ahora Colombia, conformada por Nuevo Liberalismo, por Dignidad y Compromiso y por el partido Mira. Juan Manuel Galán, avalado por el partido Nuevo Liberalismo –del que es director–, le ofreció la cabeza de lista de su colectividad al Senado al abogado Mauricio Gaona.

“Tú y yo llevamos en la sangre el legado de dos hombres que soñaron con una Colombia justa, libre y decente: Manuel Gaona Cruz y Luis Carlos Galán. Nuestros padres no fueron simplemente víctimas de la violencia”, afirmó Galán en un video en el que lee el mensaje que le envió al abogado constitucionalista para invitarlo a liderar la lista al Senado.

Y añadió: “Hoy, como ayer, Colombia vuelve a enfrentar el abismo. Como lo has afirmado, el orden constitucional, fruto del sacrificio de nuestros padres, está amenazado por un proyecto que busca una narcodicatura constitucional que eliminaría la división de poderes. Ha llegado el momento de unir nuestras voces. El Nuevo Liberalismo necesita una cabeza de lista al Senado que represente su causa fundadora y la conciencia de su responsabilidad. Tú encarnas el arquetipo de liderazgo político que aquí y ahora necesita el Congreso”.

La invitación llega semanas después de que se conociera que el Nuevo Liberalismo le había propuesto la posición al exministro de Educación Alejandro Gaviria. Pese a ser hoy un férreo opositor del presidente Gustavo Petro, su nombre no cayó bien en Dignidad y en Mira que lo cuestionan, precisamente, por haber hecho parte del actual gobierno. De hecho, el Partido Mira, que impulsa el nombre de la senadora Ana Paola Agudelo para que sea la cabeza de lista al Senado, dijo que Gaviria no debía tener el aval de la coalición. Dignidad, de Robledo, tuvo una postura menos radical, al proponer que sí estuviera en la lista, pero no en el primer renglón.

Cuando la historia y los valores se encuentran, nace una nueva oportunidad para Colombia. He invitado a @JMauricioGaona a encabezar la lista al Senado del @NvLiberalismo.



Nos une una historia de vida marcada por el ejemplo de nuestros padres y por una misma causa: renovar la… pic.twitter.com/vMG3YAxcGr — Juan Manuel Galán (@juanmanuelgalan) November 4, 2025

Cómo van las discusiones en otros partidos

Pero en la coalición de centro no es la única en la que avanzan las conversaciones para conformar las listas. El tema, hace una semana, lo capitalizó el Pacto Histórico con el pulso entre la senadora María José Pizarro y la exministra de Salud Carolina Corcho. Mientras que la primera aseguraba que había desistido en su aspiración presidencial con la promesa de que encabezaría la lista, la segunda decía que, luego de obtener más de 670 mil votos en la consulta del Pacto, el renglón le correspondía a ella. Finalmente, Pizarro perdió el pulso.

En el otro espectro político también están en conversaciones. En efecto, reporteros de este diario supieron que en Cambio Radical, el exvicepresidente Germán Vargas Lleras ha escuchado voces que le recomiendan cerrar la lista al Senado, pese a que ha solido ser preferente –con las personas votando no solo por el partido, sino por un candidato en particular–. Esas consideraciones podrían impactar en las conversaciones que hay en sectores de oposición, lideradas por los expresidentes Álvaro Uribe y César Gaviria, para conformar una coalición antipetrista.

Y en el Centro Democrático, los cinco precandidatos –María Fernanda Cabal, Paloma Valencia, Paola Holguín, Andrés Guerra y Miguel Uribe– resolvieron que la encuesta con la que se definirá quién tendrá el aval se haga a finales de noviembre. Con esto, si así lo consideran, quienes no ganen podrían entrar a la lista del uribismo al Senado, en la que ya se sabe que el expresidente Uribe estará en el renglón 25 como una estrategia para jalonar votos.

Así las cosas, los próximos 34 días serán claves en la carrera electoral para dilucidar el panorama de los tarjetones que se imprimirán para las legislativas del próximo 8 de marzo de 2026.

