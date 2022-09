Álex Flórez estará incapacitado por 15 días del Senado tras escándalo en Cartagena

La incapacidad fue firmada por un médico psiquiatra. Foto: Tomado de @AlexFlorezH

Este martes, el senador Álex Flórez radicó ante la Comisión Sexta del Senado un certificado de incapacidad médica, con lo que se ausentaría de sus labores en el Congreso de la República hasta el próximo 20 de septiembre (2022).

La incapacidad, firmada por un médico psiquiatra, es presentada a pocos días de que Flórez protagonizara un escándalo en Cartagena cuando estando en estado de embriaguez insultó a un uniformado de la Policía a la entrada del Hotel Caribe.

“Ha radicado una incapacidad con fecha y hora de atención. Dice que fue incapacitado por un período de 15 días a partir de septiembre 6 hasta el 20 de septiembre 2020, firma Santiago Alberto Duque Ochoa médico psiquiatra”, dio a conocer el secretario de la Comisión Sexta.

Recordemos que este martes la Comisión de Ética del Congreso se reunió para establecer si podían tomar medidas correctivas contra el senador perteneciente a la bancada de Gobierno, sin embargo, se determinó que no tenían la competencia en ese caso, por lo que la investigación tendrá que pasar a la Procuraduría General de la Nación.

“Cuando el acto disciplinario, aparentemente en este caso del senador Alex Flórez, es cometido por fuera de la función congresional como tal, es decir, por fuera de una sesión plenaria, por fuera de una sesión de comisión, por fuera de una comisión oficial, es competencia de la Procuraduría General de la Nación”, dijo el presidente de la Comisión de Ética del Senado, el senador John Jairo Roldán.

Aunque no se conoce a ciencia cierta la razón de la incapacidad del senador, sí se sabe que fue presentada luego de que dijera que tiene problemas con el alcohol y que entraría en un tratamiento para darle solución.

Frente al tema, el senador Gustavo Bolívar (Pacto Histórico) dijo que “cualquier incapacidad que tenga el senador Alex Flórez debe ser no remunerada. Los contribuyentes no pueden pagar las consecuencias de los errores de los servidores públicos. Lo que debería pedir, Senador es una Licencia larga no remunerada. Un tratamiento no se hace en 2 semanas”.

Precisamente, Flórez envió una carta al presidente del Congreso, Roy Barreras, en la que solicitó que no le fueran remunerados los 15 días de su incapacidad.