Alfredo Acosta Zapata: líder de la guardia indígena es el nuevo ministro de la Igualdad

En la mañana del 21 de enero, el Gobierno anunció que el nuevo ministro de la Igualdad, en reemplazo de Juan Carlos Florián, será Alfredo Acosta Zapata. Lo hizo al publicar su hoja de vida en la página de aspirantes de la Presidencia de la República.

Según la hoja de vida de Acosta, su única formación académica ha sido el bachillerato; pese a no contar con experiencia en cargos públicos, certificó 14 años siendo líder indígena y coordinador de la Organización Nacional Indígena (ONIC) como experiencia en el sector privado. De acuerdo con este movimiento, Acosta se desempeña puntualmente como coordinador de la Guardia Indígena a nivel nacional.

El ahora nuevo ministro también es reconocido por su labor de etnoeducación y por ser uno de los líderes de las movilizaciones de la minga indígena hacia Cali y Bogotá para participar en jornadas de manifestaciones o en los plazoletazos del presidente Gustavo Petro. Según las organizaciones indígenas, la Guardia está en cerca de 29 departamentos y tiene más de 65.000 integrantes.

Su trayectoria está marcada por el legado de su padre, Moisés Acosta, fundador del CRIC, que fue desaparecido por las FARC en 1984, cuando Acosta tenía apenas 11 años. También vivió la masacre del Nilo en 1991, donde murieron 20 indígenas nasa, episodio que lo llevó a acercarse a la defensa del territorio y los derechos indígenas.

En mayo de 2023, Acosta participó activamente en la Operación Esperanza, que buscó durante 40 días a los cuatro hermanos Mucutuy, quienes habían sobrevivido a un accidente aéreo en el que murió su madre y dos personas más.

Como coordinador de la Guardia Indígena, Acosta articuló el trabajo entre más de 90 indígenas de diferentes comunidades del país y las Fuerzas Militares, en la búsqueda que cubrió más de 2.600 kilómetros caminados en la selva entre Caquetá y Guaviare.

Las reacciones a la designación de Acosta han sido mixtas. Giovanni Yule, director de la Unidad de Restitución de Tierras y también líder indígena, defendió el nombramiento al afirmar que “su trayectoria nace del cuidado de la vida, de la organización comunitaria y del respeto por los mayores y mayoras”.

Con la palabra firme del territorio y el corazón puesto en la gente, reconocemos el camino de nuestro hermano indígena #AlfredoAcosta, hoy designado @MinIgualdad_Col



Su trayectoria nace del cuidado de la vida, de la organización comunitaria y del respeto por los mayores y… pic.twitter.com/6UK711pSnC — Giovani Yule (@GiovaniYule) January 21, 2026

Mientras desde la oposición, congresistas como Katherine Miranda (Alianza Verde) cuestionan su llegada al gabinete presidencial. En su cuenta de X señaló que “un ministerio no se improvisa. Esto no es inclusión: es desprecio por el mérito y debilitamiento del Estado.”

Acosta Zapata es el cuarto en ocupar esta posición. Llega a dirigir el ministerio tras la salida de Juan Carlos Florián y varios cambios en esa cartera, que fue creada hace menos de tres años por la vicepresidenta Francia Márquez. Y hoy se enfrenta a un panorama incierto, pues su permanencia sigue en vilo con votaciones pendientes en el Congreso y varios programas que deben acelerar su ejecución para mostrar resultados.

