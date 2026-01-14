Presidente Petro le pidió la renuncia al ministro de la Igualdad, Juan Carlos Florián

Juan Carlos Florián se estaría preparando para dejar su puesto como ministro de la Igualdad. Foto: Minigualdad

Fuentes dentro del Ministerio de la Igualdad le confirmaron a El Espectador que el presidente Gustavo Petro, le pidió la renuncia al ministro de la cartera, Juan Carlos Florián, quién ya estaría alistando todo para dejar el cargo de manera oficial.

Esta renuncia se conoce luego de la salida de Angie Rodríguez de la dirección del Departamento Administrativo de Presidencia (Dapre) y de Jorge Lemus de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) este miércoles 14 de enero.

El Ministerio de la Igualdad ha estado en el foco de los reflectores debido a varios escándalos: ha recibido críticas por su baja ejecución, advertida en varias ocasiones por El Espectador, por las denuncias en su interior y también por nombramientos —o intentos de nombramientos— como el de Juliana Guerrero, que fue descartado luego de que se probara que Guerrero no había presentado el Saber Pro para obtener su título universitario.

Además, para sumarle tensión a la cartera, esta renuncia llega con el proyecto del Minigualdad tambaleándose en el Congreso. Después de que la Corte Constitucional determinara que había vicios de trámite frente a la entidad y que las Comisiones Primeras conjuntas aprobaran que se iniciara el debate de la ponencia positiva que salvó al proyecto de ser archivado en 2025, la cartera tiene hasta el próximo 20 de junio de 2026 para obtener la aprobación del Legislativo y lograr sobrevivir.

Con esta renuncia, que es la tercera del día existen inquietudes sobre un nuevo remezón dentro del gabinete. Sin embargo, hasta el momento solo se conoce que habrá consejo de ministros en la noche de este miércoles, donde se conocerán más detalles.

