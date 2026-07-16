Uribismo insiste en puja por presidencia del Senado, pero tradicionales respaldan a Deluque

Los senadores Alfredo Deluque y Honorio Henríquez están en la disputa por la presidencia del Senado. El primero tendría el apoyo mayoritario. Foto: Archivo Particular

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La pelea por la presidencia del Senado ya tiene bandos definidos y el Centro Democrático está buscando las vías para arrebatarle las mayorías al senador Alfredo Deluque (Partido de la U) y lograr poner al senador Honorio Henríquez, de sus propias filas, en esa dignidad. Pero el panorama no es tan favorable para el partido uribista y desde el gobierno electo de Abelardo de la Espriella ya se dio una declaración para fijar de frente su posición.

“Yo, francamente, no creo, me resisto a pensar, que sea cierta la versión en el sentido en que el Centro Democrático se va a ir a voto limpio el 20 de julio y yo no me atrevo a pensar eso porque eso implica, inexorablemente, impajaritablemente, una alianza con el gobierno de Petro y con el Pacto Histórico. No puede haber otro cálculo y no puede haber otra racionalidad. Si un partido se va a voto limpio es porque tiene que ir a buscar los votos y los votos disponibles son los del gobierno Petro”, dijo el ministro del Interior designado, Rodrigo Lara.

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El próximo funcionario del gobierno de De la Espriella ha estado presente en estos encuentros entre compromisarios. Y en ellos, los acuerdos para la Cámara de Representantes son fijos, pero, en palabras de personas que han estado en esas reuniones, el de Senado sigue “crudo”. Por ello fue que tanto La U como Centro Democrático se reunieron este mismo jueves.

Sin embargo, ya hay un respaldo mayoritario para Deluque, quien es viejo conocido del mandatario electo. Efraín Cepeda, presidente del Partido Conservador, ya dijo que se irán en esa vía, lo mismo hicieron este jueves el Partido de la U, Cambio Radical y Salvación Nacional, el único partido que avaló a De la Espriella en la campaña. Todos esos partidos le suman cerca de 30 congresistas a la causa del senador guajiro.

“Nosotros, básicamente, invitamos al Congreso a que se ponga de acuerdo. Nosotros somos muy respetuosos de la autonomía del Congreso de la República, el nombre del doctor Alfredo Deluque nos gusta y nos encantaría, básicamente, que todos aquellos que quieran acompañar este proyecto de Abelardo de la Espriella, que fue elegido por 13 millones de colombianos, pues nos ayuden en la tarea y se haga esto más fácil, básicamente”, señaló Lara.

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Lo cierto es que no será fácil que el Centro Democrático ceda. El mismo expresidente Álvaro Uribe ha lanzado varias críticas contra Deluque y cita su apoyo a algunos proyectos del “Gobierno del cambio”, así como su apoyo al proceso de paz con las Farc. El partido insiste en que ha estado comprometido con la visión de país que tiene De la Espriella y que, como el partido de gobierno con más congresistas, tiene derecho a dar la pelea.

“Desde el 31 de mayo decidimos apoyar y acompañar al presidente electo Abelardo de la Espriella por coincidencia de principios, sin negociaciones de por medio. Hoy somos partido de gobierno, pero eso no significa perder autonomía ni la independencia del Congreso frente al Ejecutivo. Por coherencia, como la única oposición real a Petro, postulamos a Honorio Henríquez a la presidencia del Senado”, informó el partido.

Pero si Deluque queda en firme, el Centro Democrático perdería tanto la presidencia de Senado como la de la Cámara. Inicialmente, el representante electo Daniel Briceño, quien tuvo una votación importante para este 8 de marzo, era el seleccionado para encabezar la mesa directiva, pero con los acuerdos de los compromisarios, este primer año sería el Partido Conservador el que queda con esa dignidad, en cabeza de Nicolás Barguil.

“Lo que sí es cierto es que mi partido ha decidido entrar a la puja por el Senado, y lo que pase allá, decidirá si yo puedo entrar o no a hacer una puja por la Cámara. Pues hay una expresión, digamos, de parte del Gobierno nacional de que le gustaría que fuese yo. Pero no hay como tal ahorita abierta una campaña por esa presidencia de la Cámara, aunque estemos a pocos días de la posesión y de la elección”, señaló el mismo Briceño en entrevista con El Espectador.

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Ahí es donde el Pacto Histórico entra a ser una bisagra. Se trata de la bancada más grande en el Congreso y podría definir esa votación. Si es a voto limpio, la decisión que tome la bancada liderada por Iván Cepeda, quien se llevó la segunda mayor votación en la contienda presidencial, podría ser suficiente para armar un bloque contra Deluque.

Todo eso se está definiendo este mismo jueves y para el lunes es casi seguro que ya esté todo listo para la elección de uno de esos dos nombres. Lara y el gobierno electo de De la Espriella tienen el ojo puesto sobre esa pelea, pues representa el primer pulso con el partido que fundó una de las figuras más cercanas al presidente electo antes de entrar de lleno en la política.

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