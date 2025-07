“Yo anhelo que exista una constituyente y haya reelección”: Saade

Jefe de despacho, Alfredo Saade. Foto: Joel_Gonzalez

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El recién posesionado jefe de despacho, Alfredo Saade, volvió a referirse a la constituyente y a la reelección y esta vez lo hizo ante los micrófonos y mientras ocupa un cargo en el gobierno del presidente Gustavo Petro, a quien quiere ver en el poder después de 2026.

Lea: Pacto Histórico se alista para ir a consulta y dará a conocer reglas de jugo el 19 de julio.

Saade habló con la Silla Vacía y contó cómo fue su llegada al gabinete ministerial, asegurando que aunque quería lanzarse a la Presidencia, el ofrecimiento del presidente Petro puso en pausa sus planes electorales. Y si bien el mismo jefe de Estado ha dicho que no se debería hablar de la reelección y que él no está interesado en extender su mandato, Saade dijo que le hace ilusión.

“Yo mantengo una comunicación constante con el presidente y me citó hace como un mes y me propuso la jefatura de despacho. Yo estaba en mi precampaña a la Presidencia, pero me dijo que me necesitaba. Se aplazó el proceso (candidatura), pero yo anhelo que exista una constituyente y haya reelección y que el presidente Petro pueda continuar”, indicó Saade.

Precisamente, el posesionado funcionario ha sido polémico durante este gobierno, pues en varias oportunidades ha hablado de constituyente e incluso de la necesidad de cerrar al Congreso, algo que ha sido fuertemente reprochado desde diferentes sectores.

Lea también: Estas son las fichas con las que Colombia intenta apagar crisis con EE. UU.

Igualmente, Saade habló de sus funciones como jefe de despacho: “Yo no soy jefe de ningún ministro. Por ley tengo la seguridad del presidente y de la Casa de Nariño. Pero lo que verdaderamente tengo que hacer es el seguimiento a las políticas del señor presidente para que no haya problemas con que los ministerios no inviertan a tiempo, que las obras se queden retrasadas”.

Su llegada fortaleció el círculo que ahora es más cercano al presidente Petro, conformado por el ministro del Interior, Armando Benedetti; el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, y la directora del Dapre, Angie Rodríguez.

De hecho, fue después de su posesión que se empezó a reconfigurar el gabinete de Petro con la salida de la canciller Laura Sarabia.

👁‍🗨 Conozca cómo votan los senadores y representantes a la Cámara en ‘Congreso a la mano’.

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en los temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; dcristancho@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com ; lbotero@elespectador.com o lperalta@elespectador.com.