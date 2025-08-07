Gobernadoras respondieron a la alocución de Petro y lanzaron críticas por el tono

Presidente Gustavo Petro durante su más reciente alocución presidencial. Foto: Ovidio Gonzalez S

La alocución del presidente Gustavo Petro de este martes generó coletazos en la relación del mandatario con dirigentes locales. Específicamente, con las gobernadoras Rafaela Cortés (Meta) y Adriana Matiz (Tolima), quienes respondieron al jefe de Estado.

En su declaración a la ciudadanía, Petro aseguró que las gobernadoras de esos departamentos “odian” al “Gobierno del cambio”, aunque son los que reportan una mayor “disminución de la pobreza extrema”. En esa lista, también incluyó al Huila y excluyó a la costa atlántica, sobre la que dijo que “sigue con terratenientes improductivos que son el mayor daño que tiene este país”.

“Disminuye en este gobierno la pobreza extrema en casi todas las demás regiones”, dijo.

La primera en responder fue Cortés, quien aseguró que en su departamento viven “sin odio, sin rencor y sin malos sentimientos”. Recalcó que “no es tarde para tender puentes” y señaló que hay quienes “mal lo aconsejan” y romperían “la tan necesaria articulación entre las regiones y el Gobierno nacional”.

“No puedo finalmente dejar de confesarle que preocupa que esas palabras pronunciadas en televisión nacional y escuchadas por fanáticos pongan en riesgo mi vida, la de mi familia o la de la gobernadora del Tolima, Adriana Matiz, o su familia. Mucho le agradecería expresar que no existe, ni tiene porque existir odio entre colombianos como lo somos nosotras y usted. El Meta no odia. El Meta construye”, indicó.

Presidente @petrogustavo, en el Meta trabajamos, gobernamos, y vivimos sin odio, sin rencor, y sin malos sentimientos. Nuestro gobierno, el gobierno de la unidad, busca eso precisamente unión y un propósito común, sacar al departamento y al país adelante, y como usted mismo lo… pic.twitter.com/SsHipsnIJG — Rafaela Gobernadora (@RafaelaCortesZ) August 6, 2025

Por su lado, Matiz publicó un comunicado en el que aseguró que “los buenos resultados se dan por la firme convicción que [ha] mantenido en [su] Gobierno: mayor respeto institucional, pero cero genuflexión personal”. Por esa razón, agregó, sus reclamos o críticas no pueden “confundirse con odio personal hacia ninguna persona, sino más bien con las exigencias reales que han [sus] paisanos sobre la corresponsabilidad que debe tener el Gobierno central”.

“No, señor presidente, aquí no odiamos a nadie, no tiene cabida en mi corazón el odio y el rencor. No tenemos tiempo para perder en ello. El reclamo público y puntual y la crítica no se dan desde el rencor, sino desde el compromiso que hay con la gente y sus justos reclamos”, apuntó.

EL TOLIMA IMPULSA EL VERDADERO CAMBIO, AQUÍ NO ODIAMOS pic.twitter.com/ZUzkmlrrG5 — Adriana Magali Matiz 🇨🇴 (@AdrianaMatizTol) August 6, 2025

Incluso, señaló que “el ego no sea la guía de [las] decisiones”, sino “el compromiso que como servidores públicos [los] debe gobernar siempre”.

Estos choques del mandatario con las regiones han sido, generalmente, en las zonas a las que llegaron dirigentes locales con visiones opuestas a las de la Casa de Nariño. Tal ha sido el caso de Bogotá, con Carlos Fernando Galán, y en Antioquia, con el gobernador Andrés Julián Rendón y el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez.

