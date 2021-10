Alto turmequé: de apuros, aclaraciones y otros

El centro en apuros

De la euforia por la posibilidad de un centro político cohesionado, en las últimas semanas se ha pasado a una realidad contundente: el centro está roto por dentro. La Coalición de la Esperanza no despega, Humberto de la Calle ya no sabe si encabezar mejor una lista al Senado, Sergio Fajardo anda agobiado con el caso Hidroituango, parece que Alejandro Gaviria no quiere ser recibido por los verdes y el expresidente César Gaviria mueve sus fichas en la tras escena. Fajardo está muy incómodo con el abrazo de Gaviria a Alejandro, que este último no reconoce públicamente pero que necesita a la sombra porque ya hay una maquinaria detrás. Y Fajardo está más molesto aún con el contralor Carlos Felipe Córdoba, a quien relaciona como hombre muy cercano a César Gaviria. Mientras todo esto ocurre, la derecha se alinea mejor, como siempre pasa.