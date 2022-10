Alto turmequé: de aspirantes, regaños y hasta culebras

Thumor Foto: Thumor

¿Candidatos?

El Centro Democrático cavila por estos días una opción que implicaría una verdadera “bomba política” para las elecciones locales y regionales de 2023. La senadora Paola Holguín y el representante Juan Fernando Espinel le aseguraron a Alto Turmequé que la posibilidad de que el expresidente Álvaro Uribe y el exalcalde y excandidato presidencial Federico Gutiérrez aspiren el próximo año a la Gobernación de Antioquia y a la Alcaldía de Medellín, respectivamente, es real y no está descartada. “No es verdad que ellos lo descartaron (…) cuente con que lo están evaluando”, dijeron. Con esa fórmula, señalan, no habría nadie que les pudiera hacer contrapeso en las urnas y los dos nombres generan además consenso entre la clase política regional. “Hemos consultado a dirigentes de Antioquia y lo que comentan es que si salen ellos dos no hay quién les gane”, aseguró la senadora Holguín. Incluso, afirman que Fico Gutiérrez les contestó: “Si el presidente Uribe está de acuerdo con la postura que ustedes esgrimen, sin pensarlo soy candidato”.