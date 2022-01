Alto turmequé: de colisiones, floreros, avisos y otros

Thumor Foto: Thumor

“Colisión Esperanza”

Hace cuatro años el centro político se quemó porque Sergio Fajardo y Humberto de la Calle no quisieron tomarse un tinto para ponerse de acuerdo y llegar unidos a la primera vuelta. Con los 400 mil votos de De la Calle, Fajardo habría llegado a segunda vuelta y, quizás, otra habría sido la historia. Se suponía que de ese error el centro habría aprendido. Pero todo indica que no. Aunque para las elecciones de 2022 se conformó una coalición integrada por siete candidatos, las vanidades han impedido que cuaje una verdadera alianza. Todo empezó mal desde que no se armó una lista única de candidatos al Congreso. Y se agravó esta semana durante el debate promovido por El Tiempo y Semana cuando Íngrid Betancourt y Alejandro Gaviria se dijeron de todo. Con razón el periodista Félix de Bedout escribió un trino en el que rebautizó la “Coalición de la Esperanza” como la “colisión de la esperanza”. Mientras el centro se despelleja, esta semana Fajardo y De la Calle se tomaron el tinto que se debían hace cuatro años.