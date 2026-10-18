Alto turmequé: de confusiones, divisiones y reflexiones

Esta semana se dio una suerte de confusión que generó muchas suspicacias. El Espectador ha venido documentando cómo la denominada “clase política tradicional” quedó con varios de sus alfiles al frente de embajadas clave para el país. Lo particular es que reporteros de este diario fueron advertidos de que el exgobernador de Meta Juan Guillermo Zuluaga, quien también fue ministro de Agricultura durante el gobierno de Juan Manuel Santos a nombre de la U, iría al servicio exterior; el destino previsto es Brasil. Pero al hacer…

Esta semana se dio una suerte de confusión que generó muchas suspicacias. El Espectador ha venido documentando cómo la denominada “clase política tradicional” quedó con varios de sus alfiles al frente de embajadas clave para el país. Lo particular es que reporteros de este diario fueron advertidos de que el exgobernador de Meta Juan Guillermo Zuluaga, quien también fue ministro de Agricultura durante el gobierno de Juan Manuel Santos a nombre de la U, iría al servicio exterior; el destino previsto es Brasil. Pero al hacer las verificaciones, se encontró que el exfuncionario figura en bases de datos oficiales como aspirante al cargo de ministro de Relaciones Exteriores, puesto que tiene hoy Ómar Bula. Al hacer las consultas respectivas, desde el Gobierno se dijo que fue un error en el proceso de entrega de papeles. Lo otro curioso es que hasta la tarde del viernes no se había hecho ningún ajuste.



Va por todo

El expresidente Gustavo Petro quiere y mantiene el control de la izquierda. No solo fue ratificado como jefe máximo del Pacto Histórico, sino que movió a su militancia para otra vez promover –aprovechando la campaña regional– la narrativa constituyente que usó durante sus cuatro años de mandato. Estando en el poder, el asunto no se le materializó y no logró modificar la Constitución por esta vía. En la principal colectividad de izquierda, que cuenta con 69 congresistas, confirmaron que el exjefe de Estado quiere llegar a una asamblea constituyente que, entre otras cosas, empodere a este sector ideológico. La estrategia es promocionarla a la par con las candidaturas a alcaldías y gobernaciones.



Otra división

En esta semana de marchas y debates electorales en las calles quedó confirmada otra noticia que toca a los sindicatos que tradicionalmente estaban alineados con la izquierda. La Confederación General del Trabajo (CGT) estaba hace un tiempo partida en dos. Por un lado, había un sector liderado desde Bogotá que se mantenía muy cerca del expresidente Gustavo Petro y del Pacto Histórico, al punto que movilizaba siempre a sus adeptos cuando había llamado a concentraciones. Y, por el otro, un grupo dirigido desde Medellín se oponía a ese lazo y prefería “más independencia”. La anterior administración nunca reconoció a estos últimos como interlocutores válidos, lo cual –con el nuevo Gobierno– cambió. El actual jefe de Estado, Abelardo de la Espriella, los legitimó. Eso, de paso, dividió más a quienes están dentro de la CGT.



Para redes

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Las peleas que se estaban gestando entre Salvación Nacional y el Centro Democrático parecen zanjadas, o al menos en parte. Luego de los duros dardos que se lanzaban entre sí desde la militancia de estas dos fuerzas de derecha, y en cuyo eje aparecían los nombres del presidente Abelardo de la Espriella y del exmandatario Álvaro Uribe, los ánimos son ahora distintos. Y no solo por el trabajo que hacen en el Congreso, sino también por su asistencia a eventos sociales. El jueves en la noche, durante la inauguración de la nueva sede del periódico “El Tiempo”, se sentaron muy cerca los senadores Enrique Gómez y Hernán Cadavid; hace solo dos semanas intercambiaban duros adjetivos. Incluso, subieron una foto juntos a redes sociales.



Ante los lores

El expresidente Juan Manuel Santos regresará esta semana al ruedo internacional. Y lo hará en una plaza que conoce especialmente bien. La ciudad de Londres será escenario no solo de la junta directiva de The Elders –la organización creada por Nelson Mandela y que Santos preside–, sino de una intensa agenda que incluirá una audiencia con el rey Carlos III y discursos ante el pleno tanto de la Cámara de los Comunes como de la Cámara de los Lores.



Brindis por lo alto

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Sebastián Giraldo Makovej durante las pruebas de esta semana. Es hijo de enólogos, el colombiano Antonio Giraldo y la húngara Eva Makovej.

Foto: Archivo particular

Nuestro excorresponsal en Londres y experto en vinos, Juan Carlos Rincón, nos informó al cierre de esta edición que el sommelier colombiano Sebastián Giraldo Makovej, de 36 años, quedó en el quinto lugar del concurso Mejor Sommelier del Mundo 2026, de la Association de la Sommellerie Internationale, que reunió a 66 participantes y se realizó hasta el viernes pasado en Lisboa, Portugal. Incluyó tres días de exigentes pruebas teóricas, de identificación y cata a ciegas y de servicio. Ganó el noruego Nicolai Haram Svorte. Es la primera vez que un latinoamericano es finalista y logra esa distinción, aunque representó a Hungría, donde se ha formado y reside, y, como ya lo habíamos contado en esta sección, es embajador mundial de la prestigiosa bodega Sauska. Desde hace cinco años, el colombiano es el mejor sommelier de ese país y de los Balcanes.



De la casa

“Gracias, Rock al Parque”, el documental que realizó El Espectador a propósito de los 30 años del principal festival gratuito de música en Bogotá, pasará a la pantalla gigante. La pieza audiovisual será proyectada en la Sala Capital de la Cinemateca Distrital el próximo 10 de noviembre, a las 8:00 p. m. Su contenido ya se ha viralizado en redes. La elaboración tardó cerca de tres meses, dura 27 minutos y, entre otras cosas, tiene las voces de dos de los fundadores, Bertha Quintero y Julio Correal, e incluye el testimonio de Héctor Buitrago, de Aterciopelados, una de las bandas más emblemáticas de la capital del país. En el canal de Youtube de esta casa editorial también se puede reproducir.



Las reflexiones del papa

El papa León XIV a su entrada al hospital Gemelli para la extirpación de un nódulo pulmonar, el pasado martes 13 de octubre, en Roma, Italia. A la derecha la portada del libro citado. Foto: Oficina de Prensa del Vaticano

Como se sabe, el papa León XIV está en un tratamiento contra un cáncer luego de que fuera sometido a cirugía de pulmón que, según la Oficina de Prensa del Vaticano, fue exitosa. El mes entrante llegará a Colombia el libro “Libres bajo la gracia. Reflexiones sobre la tradición espiritual que me formó”, con el sello editorial Origen, que, de acuerdo con la editorial, “es su primer libro de escritos nunca antes publicados”. Poco después de su elección al papado, en mayo de 2025, él seleccionó estos textos inéditos que surgen de la etapa en que el ahora sumo pontífice católico estuvo al frente de la Orden de San Agustín. Por eso se incluyeron en la portada las fotos de su cara de esa época y de la actual. Profundiza en estos temas: “El hombre no se define por lo que posee ni por lo que sabe, sino por lo que ama; el compromiso con la justicia social para los pobres y marginados, y la certeza de que el evangelio de Jesucristo es lo que el mundo necesita con mayor urgencia para afrontar los desafíos actuales”.

MICROLINGOTES

Por ÓSCAR ALARCÓN NÚÑEZ

Que desconcierto ver como dejan el Campín.

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La ministra de Cultura tiene un título milagro.

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Iban al partido Millos-Once Caldas y llegaron al Campín a la hora de la partida.

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Al de Educación lo llaman Ministeriun Dei, después la llegada de Myriam Hoyos

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A la señora Alcocer le salió su Evita.

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El hombre desciende del mono… y sigue descendiendo.

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