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Alto turmequé: de confusiones, divisiones y reflexiones

Los mejores confidenciales sobre el poder ern Colombia.

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Redacción Política
Mheo
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Confusión diplomática

Esta semana se dio una suerte de confusión que generó muchas suspicacias. El Espectador ha venido documentando cómo la denominada “clase política tradicional” quedó con varios de sus alfiles al frente de embajadas clave para el país. Lo particular es que reporteros de este diario fueron advertidos de que el exgobernador de Meta Juan Guillermo Zuluaga, quien también fue ministro de Agricultura durante el gobierno de Juan Manuel Santos a nombre de la U, iría al servicio exterior; el destino previsto es Brasil. Pero al hacer…

Por Redacción Política

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