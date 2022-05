Alto turmequé: de contradicciones, compromisos y alternativas

Thumor.

En contravía

Las últimas acciones de Colombia en la OEA en Washington han reabierto la pregunta sobre si el embajador Alejandro Ordóñez sigue los lineamientos de la política exterior del gobierno Duque u opera de manera autónoma. En particular causó extrañeza que brillara por su silencio absoluto en el Consejo Permanente de la OEA esta semana durante la celebración del Día de la Comunidad LGTBI+, cuando cuatro días antes, durante el Día de la Familia, había sido muy vocal, al punto de sumar a Colombia al Consenso de Ginebra, que señala que no “recae sobre los Estados una obligación internacional de financiar o facilitar los abortos”. Esa decisión no solo va en contra de la legislación y la Constitución de Colombia; además, va en contravía de los intentos de acercarse al gobierno de Joe Biden, que a comienzos del año pasado emitió un mandato para que los secretarios de Estado y de Salud retiren el apoyo y la firma de Estados Unidos del Consenso de Ginebra, al que Colombia acaba de adherir.