Alto turmequé: de corruptos, volteretas y otras especies

Thumor Foto: Thumor

Corrupción mayor

Muy movidos han estado los últimos días en el caso que lleva la Corte Suprema de Justicia contra la excongresista Aida Merlano. Dos de sus antiguos colaboradores en la operación de fraude electoral que montó en 2018, supuestamente patrocinada por Julio Gerlein y el exalcalde Alejandro Char, según sus propias confesiones, dieron detalles de cómo funcionaba la llamada “Casa Blanca”. Rafael Rocha, por ejemplo, declaró asombrado: “Era algo extraordinariamente impresionante cómo la gente vende la conciencia”. Y añadió que vio llevando dinero al empresario Gerlein y que este después se repartía para comprar votos. Cada sufragio se pagaba a unos $90 mil. El otro testigo fue Francisco Rafael Palencia, quien resumió así la esquizofrenia de la corrupción electoral: “Aida Merlano me decía: ‘yo le compro el voto hasta a mi mamá’, aquí se compra es el voto, no le diga a su mamá que usted no le va a dar nada, tiene que darle, así sea su mamá' “.