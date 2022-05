Alto turmequé: de decisiones, trinos, regaños y otros

Thumor Foto: Thumor

La mala hora

La decisión de 222 páginas que profirió esta semana la jueza Carmen Helena Ortiz, en el caso contra Álvaro Uribe Vélez, dejó muy mal parado al fiscal Gabriel Ramón Jaimes, actual coordinador de los fiscales delegados ante la Corte. Como se recordará, desde marzo de 2021 Jaimes ha defendido la tesis de que no había pruebas contundentes contra el expresidente por los delitos de soborno y fraude procesal, tal como lo había determinado la Sala de Instrucción de la Corte Suprema. Muchos se sorprendieron, además, porque Jaimes no apeló el fallo, y entonces se preguntaron: ¿dónde quedó su convicción sobre la inocencia de Uribe, que esgrimió durante su intervención ante la jueza Ortiz hace unos meses? Algunos aventuran que el fiscal Barbosa estaría pensando en removerlo del caso, pero otros más suspicaces señalan que la Fiscalía no apeló porque temía un regaño mayor del Tribunal de Bogotá.