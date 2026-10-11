Alto turmequé: de diabluras, preocupaciones y despedidas

Mucho se ha comentado la presentación de esta semana ante el Comité Permanente de la Organización de los Estados Americanos, OEA, del repitente embajador de Colombia, Alejandro Ordóñez, por su invocación a “Dios, patria y familia” y su cierre con el ya característico “¡Viva Cristo Rey!” que utiliza su jefe, el presidente Abelardo de la Espriella. Instantes antes, sin embargo, la secretaria de la sesión le había advertido al embajador Ordóñez que su tiempo había terminado y que en un minuto más se apagaría su micrófono, lo…

Mucho se ha comentado la presentación de esta semana ante el Comité Permanente de la Organización de los Estados Americanos, OEA, del repitente embajador de Colombia, Alejandro Ordóñez, por su invocación a “Dios, patria y familia” y su cierre con el ya característico “¡Viva Cristo Rey!” que utiliza su jefe, el presidente Abelardo de la Espriella. Instantes antes, sin embargo, la secretaria de la sesión le había advertido al embajador Ordóñez que su tiempo había terminado y que en un minuto más se apagaría su micrófono, lo cual sucedió en el instante en que iniciaba su arenga final. De manera que, si bien en el video se alcanza a descifrar claramente en sus labios que dice la frase completa, para el “récord” de la sesión solo quedó un “¡Viva!” indeterminado. El Diablo sabe cómo hace sus travesuras.



Más que arroz

Detrás de la polémica invitación del ministro de Agricultura, Indalecio Dangond, a los productores de arroz para sustituir sus cultivos por marañón y su anuncio de hacer una auditoría al manejo del Fondo del Arroz, cuya administración por el gremio arrocero culmina su vigencia de diez años en diciembre, se ha desempolvado una vieja disputa con el presidente de Fedearroz, Rafael Hernández, quien lleva 36 años al frente del gremio. Conocidos del sector le contaron a esta sección que el posible golpe a la cabeza de otro gremio por parte del Gobierno tiene su origen en el año 2017, cuando el ministro Dangond estuvo sonando fuertemente como candidato a ocupar la presidencia de la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC), pues quedó convencido de que había sido Hernández el principal promotor de la candidatura de su rival y desde entonces presidente de la SAC, Jorge Bedoya. Y hablando de este, ¿también caerá por su apoyo abierto a Bruce Mac Master como presidente de la ANDI, antes de su salida?



Con buenos ojos

Por estos días en los que la agenda internacional anda agitada, hay dos episodios que repercutieron en estamentos políticos colombianos. Por un lado, las acusaciones en Estados Unidos contra Nicolás Maduro por terrorismo y narcotráfico —en las que ratificaron sus nexos con el ELN y las Farc— tienen a un sector de la derecha increpando a la izquierda por su silencio ante un proyecto que defendieron públicamente desde la época de Hugo Chávez. Y, por otro, las sanciones de Washington a la Corte Penal Internacional (CPI) se recibieron con “buenos ojos” en el Gobierno de Abelardo de la Espriella porque les da aire en dos escenarios: la reducción de recursos para la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) —que esperaba apoyos de ese organismo— y la eventual salida del país de esas instancias. En la Casa de Nariño analizan varios escenarios.



¿Fuego amigo?

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Siguiendo con asuntos palaciegos, y que algunos ya califican como “fuego amigo”, esta semana se generó una controversia interna por el uso que afines a Defensores de la Patria les dan a sus redes. El caso en específico es por cuenta de los ataques que varias cuentas unificaron para cuestionar acciones del ministro del Interior, Rodrigo Lara. Le criticaron contrataciones de personas que trabajaron en la pasada administración y de asesores que supuestamente estuvieron cerca de los intereses de la izquierda. El funcionario no se ha pronunciado públicamente, ni lo hará, pero en la Casa de Nariño se verifica por qué surgió ese tema en este momento. Otra polémica es por el hecho de que al menos dos “influenciadores abelardistas” terminaron vinculados a RTVC; la práctica la “inauguró” la izquierda cuando amplificó su propaganda dando recursos públicos a creadores de contenido afines a su ideología.



Los de siempre

La clase política tradicional, como ya es costumbre con todo gobierno que comienza, tiene una alta presencia en el servicio exterior. Y los más recientes movimientos lo confirman. Alberto Rafael Cepeda Sarabia, hermano de Efraín Cepeda (presidente del Partido Conservador), iría para Italia; Juan Carlos Vélez Uribe, gerente de la campaña del “No” del plebiscito de 2016 y uno de los fundadores del Centro Democrático, aterrizaría en Ecuador; Miguel Uribe Londoño, excandidato presidencial y también miembro fundador del partido uribista, viajaría a Inglaterra; Carlos Felipe Mejía, surgido del Centro Democrático y ahora militante de Defensores de la Patria, estaría en España; Mauricio Tobón, excandidato a la gobernación de Antioquia, se mudaría a México; y —entre otros— está Juan Carlos Gossaín, exgobernador de Bolívar y con origen político en el Partido Liberal, que arrancaría para Francia. Alejandro Ordóñez, delegado ante la OEA, también aspiró a la Presidencia después de su paso por la Procuraduría. Y el listado podría crecer.



Preocupaciones

Le puede interesar

En el Pacto Histórico se comenzó a ventilar una preocupación jurídica con implicaciones políticas. Resulta que la Corte Constitucional analiza si le envía o no a la Comisión de Acusaciones de la Cámara parte de los procesos penales que se le siguen al expresidente Álvaro Uribe. Este tema, con toda la carga histórica que tiene, también ha sido bandera electoral de la izquierda, por lo que si se envía a los despachos legislativos —que es el temor de este sector ideológico— los expedientes podrían “dormir el sueño de los justos”. Además, la decisión llegaría justo cuando el país entra en la contienda por los comicios regionales de 2027. La derecha, en cuyas filas igualmente se ha escuchado esta posibilidad, ha dicho que sería política y jurídicamente la dirección que se debería tomar; y más si la discusión entra en el debate por el poder local.



Para La Pista

La Registraduría estará este fin de semana en un sector de Maicao (La Guajira) que se conoce como La Pista. Se trata del asentamiento más grande de migrantes que hay en el país y en su mayoría son de origen venezolano. La zona tiene ese nombre porque ahí funcionaba hace unas décadas una suerte de aeródromo. En todo caso, la entidad hará presencia porque entre las más de 10.000 personas que están allí se han censado al menos 2.000 menores de edad que no tienen sus registros de identificación. En el sitio, además, hay alertas por la salud mental de sus habitantes. Todo hace parte del cumplimiento de una sentencia de la Corte Constitucional que alertó hace unos años sobre las múltiples deudas del Estado con el departamento en general.



Día para no olvidar

Este domingo 11 de octubre se conmemora en Colombia el “Día del hincha caído” porque hace 45 años ocurrió una tragedia en el estadio Alfonso López de Bucaramanga, ahora bautizado Americo Montanini. Cuatro personas murieron y más de 30 resultaron heridas por los disparos de soldados del Ejército Nacional que buscaban controlar a los hinchas del Bucaramanga, que protestaban por el mal arbitraje en un juego por la liga colombiana ante el Junior de Barranquilla, que definía la clasificación al octogonal final del campeonato profesional. Fue durante el gobierno de Julio César Turbay Ayala, cuando regía el Estatuto de Seguridad y la orden era acallar las protestas sociales por la fuerza. El club Atlético Bucaramanga no olvida ese hecho y volverá a recordar a las víctimas: “Por todos aquellos que allí cayeron… que su memoria siga viva en cada grito de la tribuna. Que el fútbol siempre sea vida, nunca violencia”.



La despedida

Como se sabe, el fallecido cantante Piero también tenía nacionalidad colombiana y consideraba este país su segunda patria, porque gran parte de su vida artística la desarrolló acá y era donde tenía más amigos y seguidores. Una delegación nacional viajó a Buenos Aires para asistir a su funeral este sábado y afinar con la familia del artista los detalles de un gran homenaje que se le rendirá en Bogotá. La iniciativa la lideran la concejal de la capital Ana Teresa Bernal, la líder social Gloria Cuartas y la congresista Aída Avella, entre otros allegados, que acompañaron a Piero en travesías que nunca olvidó, como “La gira de la memoria”, donde llevó su música hasta municipios como Necoclí y San Carlos, Antioquia; Jambaló, López Adentro y Santander de Quilichao, Cauca; y Granada, Meta, lugares donde la gente le demostraba mucho cariño y cantaba sus canciones.

MICROLINGOTES

Por ÓSCAR ALARCÓN NÚÑEZ

Luz, cámara, acción: “Filmes por la patria”.

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¿Será que Lula ya no Silva?

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“No hay peor Acuña que la del propio palo”: alcalde de Sincelejo.

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El avión que se iba a caer en el Medio Oriente se salvó, gracias a un plan Piloto.

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