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Alto turmequé: de diabluras, preocupaciones y despedidas

Los mejores confidenciales sobre el poder en Colombia.

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Redacción Política
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Diablura en la OEA

Mucho se ha comentado la presentación de esta semana ante el Comité Permanente de la Organización de los Estados Americanos, OEA, del repitente embajador de Colombia, Alejandro Ordóñez, por su invocación a “Dios, patria y familia” y su cierre con el ya característico “¡Viva Cristo Rey!” que utiliza su jefe, el presidente Abelardo de la Espriella. Instantes antes, sin embargo, la secretaria de la sesión le había advertido al embajador Ordóñez que su tiempo había terminado y que en un minuto más se apagaría su micrófono, lo…

Por Redacción Política

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