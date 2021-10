Alto turmequé: de distanciamientos, candidatos y hasta roperos

Distanciados

Según el precandidato presidencial Alejandro Gaviria, la reunión que sostuvo el lunes pasado en el Metropolitan Club con los miembros de la Coalición de la Esperanza “no salió bien”, pues no encontró “ánimos de unión”. Sin embargo, desde esa otra orilla cuentan que el exministro de Salud llegó y lo primero que dijo fue: “Solo tengo una hora”. Y que fue él quien les notificó que no le interesaba y descartaba su llegada a la Coalición, que lo que quería era ir a una consulta en marzo, aunque no habló de las reglas de juego para ella. Además, Gaviria habría dejado en claro que no piensa tomar distancia del Partido Liberal y su director, el expresidente César Gaviria, al ratificar la postura de que es inconcebible un triunfo electoral alejado de los partidos tradicionales. Sergio Fajardo, sin embargo, asocia que el tema Hidroituango, donde está procesado fiscalmente, ha sido movido tras bambalinas por César Gaviria, muy cercano del contralor Felipe Córdoba. Y algo más: se dice que la exministra María Ángela Holguín, actual pareja de Fajardo, tampoco puede ver al expresidente ni en pintura. Aunque la Coalición de la Esperanza mantiene su postura de seguir conversando, la verdad es que cada vez se ven más lejos.