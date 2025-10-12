Logo El Espectador
Política
Alto turmequé: de encuentros, palomas, violines y algodones

Los mejores confidenciales sobre el poder en Colombia.

Redacción de El Espectador
12 de octubre de 2025 - 01:00 p. m.
Un Nobel para María Corina
No más plazos

Los cinco precandidatos del Centro Democrático tienen previsto esta misma semana, apenas pase el festivo, reunirse para ponerle de una vez por todas fecha a la encuesta con la que se decantarán por uno solo como la carta presidencial del partido del expresidente Álvaro Uribe. María Fernanda Cabal, Paloma Valencia, Paola Holguín y Andrés Guerra tienen un preacuerdo para que la cita se dé en el Congreso Nacional, y que se mantenga la decisión en torno a que el sondeo lo haga una firma extranjera. No obstante, Miguel Uribe...

Por Redacción de El Espectador

