Alto turmequé: de enredos, intereses y museos

En el despacho de la Secretaría Jurídica de la Casa de Nariño, en cabeza de Andrés Barreto, están analizando vías para destrabar varios procesos. La razón es que hay un decreto que se expidió en la administración anterior que obliga a que asuntos como proyectos de ley, resoluciones y –entre otras– reformas constitucionales tengan el visto bueno de esta oficina antes de pasar a los ministerios o al presidente Abelardo de la Espriella. Eso es lo que tiene frenada la presentación de la agenda legislativa del Ejecutivo ante el Congreso….

En el despacho de la Secretaría Jurídica de la Casa de Nariño, en cabeza de Andrés Barreto, están analizando vías para destrabar varios procesos. La razón es que hay un decreto que se expidió en la administración anterior que obliga a que asuntos como proyectos de ley, resoluciones y –entre otras– reformas constitucionales tengan el visto bueno de esta oficina antes de pasar a los ministerios o al presidente Abelardo de la Espriella. Eso es lo que tiene frenada la presentación de la agenda legislativa del Ejecutivo ante el Congreso. En Palacio afirman que la otra semana eso quedará listo y que, si hay luz verde, emitirían otro documento para eliminar partes de esa traba.



¿Apoyo interesado?

En el Congreso no ha pasado desapercibida la presencia si se quiere constante del exsenador Efraín Cepeda, actual presidente del Partido Conservador. Si bien ya no tiene curul, sí ocupó una por más de tres décadas y eso le da un conocimiento profundo de cómo se mueven las cosas en el Capitolio. Y yendo seguido al Legislativo, le ha servido de apoyo al ministro del Interior, Rodrigo Lara, a quien no le cae mal recibir respaldos. No obstante, en los mentideros se preguntan si esa situación no tiene detrás la viabilidad de un cambio a mediano plazo en el puesto de quien se encarga de la interlocución con las fuerzas políticas. Ahora bien, el tema sí se ha ventilado en algunos partidos del oficialismo.



En veremos

Es cuestión de días para que al Consejo Nacional Electoral (CNE) le llegue un nuevo chicharrón. Ya es un hecho que Defensores de la Patria, Salvación Nacional y Creemos buscarán fusionarse para las regionales de 2027, pero hay un bemol. La primera de esas colectividades, que es de la entraña del presidente Abelardo de la Espriella, tiene personería por cuenta de los 12,9 millones de votos que consiguió en segunda vuelta el ahora jefe de Estado; no obstante, la decisión de si se mantiene o no está en el Consejo de Estado y hay voces que advierten que podría caerse. Y el otro rollo es que la segunda de esas fuerzas no tiene aún fortaleza electoral (solo sumó 700.000 votos para cuatro senadores), y la tercera no tiene reconocimiento jurídico. Todo eso pesa en el análisis de la unidad, porque tanto el nombre como el peso político son importantes en la campaña que se avecina.



Rancho aparte

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Y siguiendo con la derecha, hay otro enredo que está pasando de agache. La exsenadora y excandidata presidencial María Fernanda Cabal le ha presentado al Centro Democrático dos comunicaciones solicitando que se le acepte la escisión para armar rancho político aparte. Sin embargo, la colectividad del expresidente Álvaro Uribe no ha dado respuesta y fuentes del interior de esos cuadros directivos aseguran que no llegará. Por eso, reporteros de este diario fueron informados sobre a una carta de renuncia formal que estaría alistando la excongresista para entregar ese carné de militancia y dedicarse de lleno a formar su propia estructura. No saldría en malos términos, pero tampoco con una comunicación fluida con el exmandatario. “Libertad y democracia” es uno de los nombres que le han propuesto para que bautice a su proyecto.

El recordado “balígrafo” junto a las firmas del presidente Juan Manuel Santos y de “Timoleón Jiménez”. Foto: AFP - AFP

Pieza de museo

A propósito de los diez años de la primera firma del Acuerdo de Paz con las Farc, que se conmemoran este sábado 26 de septiembre, esta semana nos preguntamos qué pasó con el “balígrafo” con que el presidente Juan Manuel Santos y el hasta entonces guerrillero “Timoleón Jiménez”, hoy dirigente político Rodrigo Londoño, firmaron el documento final en Cartagena. Pues, aparte de las decenas que se regalaron en esa fecha al secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, y a 15 jefes de Estado que respaldaron las negociaciones de cuatro años en Cuba, así como a ministros e invitados especiales, la simbólica bala calibre 50 a la que le sacaron la pólvora y la cambiaron por tinta, tras la intervención de publicistas de la agencia McCann, terminó una en la sala “Hacer sociedad” del Museo Nacional de Colombia y otra en la colección del Museo del Premio Nobel de Paz, donada por Santos, que ese año recibió el galardón otorgado por el Comité Noruego en la ciudad de Oslo. Los balígrafos tenían grabada la frase “las balas escribieron nuestro pasado, la educación escribirá nuestro futuro” y también se usaron como herramienta pedagógica por el Ministerio de Educación para “impulsar una cultura de paz”. Sin embargo, esas municiones letales siguen siendo disparadas hoy en las zonas rurales de Colombia donde la paz nunca ha llegado.



El pacto

En el Pacto Histórico tienen un dilema no menor. Varias vertientes de izquierda saben que el principal caudal electoral de esta corriente ideológica lo tiene el expresidente Gustavo Petro y por eso es su líder natural; de hecho, ese es el motivo para que le estén “calentando el oído” para que vuelva a aspirar a la Alcaldía de Bogotá. En estas toldas reconocen que —si esa candidatura se termina de cocinar— prácticamente no habría rival y asegurarían el Palacio de Liévano. Sin embargo, eso frenaría la renovación interna de liderazgos y aplazaría el despunte de figuras que vienen haciendo la fila para crecer políticamente. Están analizando qué paso dar. Otro ruido es que las comunicaciones no están centralizadas, por lo que exmandatario llamó la atención de la bancada, en especial en la Cámara, por desperdigar las críticas y no unificar una sola línea de acción.



En campaña

Ahora bien, mientras se definen los caminos a tomar, el exmandatario Gustavo Petro comenzó agenda proselitista y por eso esta semana acudió al sur de Bogotá, donde Donovan Balanta falleció tras un procedimiento policial, a tomarse fotos en la zona y hacer encuentros de campaña. Además, analiza hacer presencia en las marchas estudiantiles y sindicales previstas para octubre con el fin de, emulando lo que ya hizo con el estallido social de 2021, impulsarse electoralmente con el descontento de una parte de la sociedad civil. Todo lo confirmaron en su propio partido y se encuentran estudiando estratégicamente la conveniencia de apoyar esas vías.

Estudiosas

A pesar de sus intensas obligaciones oficiales, a las gobernadoras de Chocó y Tolima, Nubia Carolina Córdoba y Adriana Magali Matiz, respectivamente, se les ha visto puntuales cumpliendo con sus obligaciones académicas virtuales y presenciales del Executive Master in Public Administration, el programa MBA con el que se inauguró la primera promoción de la Escuela de Gobierno de la Universidad de la Sabana, en las afueras de Bogotá. Entre los alumnos hay empresarios, periodistas y congresistas como la representante a la Cámara por Boyacá, Íngrid Sogamoso. Cuentan con profesores como el exministro Alejandro Gaviria.

Microlingotes

Por: Óscar Alarcón Núñez



El nuevo presidente de Colpensiones, ¡Monto… ya! Y Cayó ya.

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Ni siquiera alcanzó a cotizar.

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Ecopetrol está en manos de los amigos.

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Lo único que hace Delcy Rodríguez en Venezuela: Miraflores.

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A Guterrez, el Naciones Unidas, no hay que ponerle los puntos sobre las íes.

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Quienes acaban con los trancones son los paros armados.

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Lo breve no es efímero, es memorable.