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Alto turmequé: de enredos, intereses y museos

Los mejores confidenciales sobre el poder en Colombia.

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Redacción de El Espectador
27 de septiembre de 2026 – 08:00 a. m.
Mheo
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Foto: Archivo particular - Mheo

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Enredados

En el despacho de la Secretaría Jurídica de la Casa de Nariño, en cabeza de Andrés Barreto, están analizando vías para destrabar varios procesos. La razón es que hay un decreto que se expidió en la administración anterior que obliga a que asuntos como proyectos de ley, resoluciones y –entre otras– reformas constitucionales tengan el visto bueno de esta oficina antes de pasar a los ministerios o al presidente Abelardo de la Espriella. Eso es lo que tiene frenada la presentación de la agenda legislativa del Ejecutivo ante el Congreso….

Por Redacción de El Espectador

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Comentarios
  • Jose(18935)Hace 38 minutos
    La historia dirá que Petro y Cepeda enterraron las opciones que tenía la oposición en Colombia, Tienen que salir nuevos lideres que no sean corruptos o menos corruptos que Petro. Petro que no puede con su ego y Cepeda que le falta liderazgo, sino aparecen verdaderos nuevos lideres de oposición volveremos al antiguo Frente Nacional. CERO VOTO DE OPINIÓN PARA PETRO.
  • mau(1nrbc)Hace 1 hora
    Petro no tiene rival para la alcaldía de Bogotá, y hay que hacerle contrapeso a Abelarda Maria.
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