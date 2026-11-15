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Alto turmequé: de influencias, niveles y ruegos

Los mejores confidenciales sobre el poder en Colombia.

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Redacción Política
Informe pericial
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Muy influyente

El Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad Dejusticia fue seleccionado entre los 55 centros de pensamiento más destacados del mundo en la edición 2026 de Think Tanks to Watch, iniciativa de la organización internacional On Think Tanks (OTT) que reconoce trayectorias de investigación con incidencia en políticas públicas, participación en el debate ciudadano y que contribuyen a generar cambios en sus sociedades. Este año había nominaciones para cerca de 200 organizaciones, a través de la encuesta State of the Sector…

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Comentarios
  • juan(5824)Hace 4 horas
    El Alto turmequé también debería cambiar de título: Publicidad política pagada (por la Putria Milagro).
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