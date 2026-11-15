Alto turmequé: de influencias, niveles y ruegos

El Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad Dejusticia fue seleccionado entre los 55 centros de pensamiento más destacados del mundo en la edición 2026 de Think Tanks to Watch, iniciativa de la organización internacional On Think Tanks (OTT) que reconoce trayectorias de investigación con incidencia en políticas públicas, participación en el debate ciudadano y que contribuyen a generar cambios en sus sociedades. Este año había nominaciones para cerca de 200 organizaciones, a través de la encuesta State of the Sector…

El Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad Dejusticia fue seleccionado entre los 55 centros de pensamiento más destacados del mundo en la edición 2026 de Think Tanks to Watch, iniciativa de la organización internacional On Think Tanks (OTT) que reconoce trayectorias de investigación con incidencia en políticas públicas, participación en el debate ciudadano y que contribuyen a generar cambios en sus sociedades. Este año había nominaciones para cerca de 200 organizaciones, a través de la encuesta State of the Sector 2026, la Conferencia OTT 2026 y su programa de membresías. Cada organización no gubernamental debía compartir hasta tres iniciativas recientes y explicar por qué sus experiencias podían ser útiles para otros centros de pensamiento. Con esto, la nueva biblioteca interactiva de On Think Tanks incluyó a Colombia y ya reúne 324 iniciativas de 145 centros de pensamiento en 56 países. Según el Panel de Opinión 2026 de Cifras y Conceptos, Dejusticia fue destacada por quinto año consecutivo como la ONG más respetada en Colombia por líderes de opinión.

Alto nivel

Por estos días en los que en el debate público está entrando la discusión en torno a los 10 años de la firma del Acuerdo de Paz con las Farc, reporteros de este diario fueron informados de un diálogo no menor. Resulta que uno de los personajes que estuvieron en el tridente que lideró la negociación de La Habana a nombre del gobierno de entonces ya habló de forma directa con una funcionaria de muy alto nivel de la administración de Abelardo de la Espriella. El motivo fue un saludo protocolario, pero esto abrió la puerta para que se dé un diálogo ampliado entre la actual Casa de Nariño y quienes estuvieron en la mesa de Cuba; el objetivo es determinar si se encuentran puentes de entendimiento para potenciar la implementación de lo pactado en 2016. El ambiente entre las partes, en todo caso, aún es frío.

Buscando votos

La semana que viene es determinante para la ley de ajuste fiscal. Por eso, desde el Ministerio del Interior que ahora lidera Alejandro Ordóñez se intensificaron los diálogos y reuniones con las bancadas oficialistas para acordar un texto conjunto de esa iniciativa en el que se incluya la eliminación del IVA a la canasta familiar. El mensaje de colectividades como el Centro Democrático y los partidos Conservador y Liberal, que son mayoritarios, es que en plena campaña por el poder regional no van a “quemar” a sus fichas responsabilizándolas de un aumento del costo de vida de sus potenciales electores. La Casa de Nariño leyó la señal y está negociando, pero aún no es claro hasta qué punto cederá. Además, ya se buscan recursos fuera del país para, en parte, ayudar a tapar el hueco fiscal que dejó el gobierno anterior.

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Amarrados

En esta misma línea, de acuerdo con fuentes del Congreso y de la Casa de Nariño, se está articulando una suerte de préstamo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para tener más caja en 2027 y atender las necesidades que vienen desfinanciadas. La tarea desde el Ejecutivo con las oficinas en Estados Unidos ya comenzó. Pero, a nivel interno, se está socializando con los legisladores afines al Gobierno un mensaje que, al parecer, les llegó desde Washington: el desembolso es muy viable, casi que seguro, aunque depende de cómo queden las cargas tributarias tras la aprobación del ajuste fiscal en el Capitolio. Eso se traduce en que lo uno eventualmente podría depender de lo otro; o al menos en parte. Se está haciendo la matemática necesaria entre el Ministerio de Hacienda y la Vicepresidencia.

El presidente Abelardo de la Espriella firmando una de las bombas de más de 400 kilos que la fuerza pública lanzó contra grupos armados ilegales en Norte de Santander. Foto: Archivo particular

A Dios rogando…

Los bombardeos contra grupos armados ilegales se intensificaron esta semana con la publicitada operación en el Catatumbo, liderada por el presidente Abelardo de la Espriella vestido de camuflado y boina militar. Lo que no se vio es que la lectura de la Biblia en los cuarteles retomará fuerza, no solo porque se va a repartir la editada con el sello de Defensores de la Patria y será promovida por los capellanes, sino a partir de los nombres de las operaciones. Por ejemplo, la citada Operación Noah contra el frente 33 de las disidencias de las Farc fue para recordar a Noé, el diluvio universal y su arca salvadora. La Operación Azarías, contra la estructura de alias “Iván Mordisco” en el Guaviare, evocó al profeta hijo de Oded, que exhortaba a buscar a Dios y realizar reformas espirituales. Alguien recordó durante la visita a Norte de Santander en la que el jefe de Estado firmó una de las bombas de 460 kilos con la leyenda “Bienvenidos a la Patria Milagro”, que esa simbología ya se usaba durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, por ejemplo, cuando se desplegó la Operación Sodoma (ciudad citada en el Antiguo Testamento que Dios habría decidido destruir mediante una lluvia de fuego, porque sus habitantes cometían actos de gran violencia) para arrasar el campamento de Jorge Suárez Briceño, alias “Mojo Jojoy”, entonces jefe militar de las Farc.

Cambio estratégico

En la cúpula del alto Gobierno analizan hasta qué punto la estrategia de comunicar todo vía redes, centralizando la vocería en el presidente Abelardo de la Espriella y solo dejando hablar a los ministros en casos específicos, está siendo efectiva. Las herramientas de escucha social les muestran a los asesores palaciegos que en ciertos sectores ya afines al mandatario el mensaje sigue calando, pero que esa base no se ha logrado ampliar de la forma esperada. Por eso, con base en firmas que les han sido afines, verifican si es necesario dar un giro ahora que ya pasaron los primeros 100 días y que la narrativa se encaminará a promover alfiles en las regionales del próximo año. El propósito es que la cita a urnas no se vuelva una suerte de medición plebiscitaria sobre el Ejecutivo, sino que se potencie lo que califican como “necesidad” de tener más poder en 2027.

Haciendo cuentas

Y en otros asuntos partidistas y legislativos, hay unas ecuaciones de tiempos que se están haciendo en Salvación Nacional y en la Casa de Nariño. Esa colectividad promueve una reforma constitucional que limita la vigencia de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) hasta 2028, lo cual respalda el Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella. La iniciativa ya está en segundo debate en la plenaria del Senado, y en principio cuenta con los votos. Pero hay una alerta. Si el articulado no surte esa instancia esta misma semana, por tiempos legislativos queda hundido y toda la puja que se ha librado desde el oficialismo en ese sentido se perdería. El Ejecutivo no quiere claudicar en ese propósito, aunque las negociaciones no están del todo fáciles. El ajuste fiscal se metió también en este debate.

Productos de paz

Un consenso en el compromiso para “no desfallecer” ante los ataques políticos al Acuerdo de Paz con las Farc, a propósito de la conmemoración de sus primeros diez años, y el escenario actual propenso a la profundización de la violencia en el país, se escuchó el pasado viernes en el encuentro “Diez años del Acuerdo Final: transformaciones territoriales en curso y transformaciones territoriales pendientes”, organizado por la Fundación Acordemos, en alianza con la Facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad Externado de Colombia. A él llegaron líderes sociales desde diversas regiones del país que hacen parte de la Confluencia Nacional de Lideresas y Líderes Comunitarios por la Paz, quienes trajeron desde sus territorios productos que han podido desarrollar en estos diez años en cada una de sus regiones. Fríjoles, yuca, café, frutos tropicales, productos de orfebrería, bebidas naturales, entre otros productos, fueron colocados uno por uno sobre un mapa de Colombia, como acto simbólico para visibilizar los resultados positivos que el acuerdo ha traído a la vida de sus comunidades golpeadas por la violencia.

Julio Carrizosa Umaña (izq.) recorriendo sus pasos de la niñez, poco antes de su muerte.

Foto: Archivo particular

Los últimos pasos del maestro

El pasado 31 de agosto Julio Carrizosa Umaña, padre del ambientalismo en Colombia quien falleció el pasado 5 de noviembre a los 91 años, estuvo visitando la casona diseñada por el arquitecto Alberto Manrique Martín, pionero del Art Déco en el país. Allí nació Carrizosa en 1935, en la calle 12 con carrera tercera del histórico barrio de La Candelaria en Bogotá. Pidió permiso para entrar, porque ahora es una de las sedes del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural, y recorrió sus viejos cuartos, la cocina y el patio central. Recordó los tiempos cuando era un infante despreocupado y narró anécdotas de su vida en esa casa ante los embelesados funcionarios de la entidad. Fue otra vez un niño juguetón y feliz durante veinte minutos.

MICROLINGOTES

Por ÓSCAR ALARCÓN NÚÑEZ

“En qué lio me metí”: Mula.

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¿Y quién estaba empericado?

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Dizque Santos entregó el gobierno a las Farc. ¿Acaso Duque era subversivo?

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El escándalo en EE. UU. por la espía china es por eNvidia. La oriental es muy linda.

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El proyecto tributario no es del minhacienda (que no habla), ni del vice, sino de Carrasquilla.

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Definitivamente, Petro quedó en paños menores.

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