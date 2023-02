Alto turmequé: de libertades, reformas y vetos

Thumor Foto: Thumor

Salió mal

Todo salió mal en relación con la transitoria libertad de Jorge Luis Alfonso López, “el Gatico”, exalcalde de Magangué, condenado por el crimen de un periodista. La noticia trascendió un día antes de la celebración del Día del Periodista, luego se supo que quien había ordenado la libertad había sido un juez a petición de Alfonso López, quien aprovechó su designación como facilitador de paz por parte del alto comisionado Danilo Rueda para solicitarla. Cuando el escándalo crecía como espuma, el Gobierno se desmarcó diciendo que no había pedido su libertad, lo cual fue cierto, pero ya el condenado estaba libre. Al mismo tiempo el juez informó que le hizo saber a la Casa de Nariño de la solicitud de libertad del “Gatico” y que desde Palacio no le contestaron nada. Por último, el Gobierno le retiró al “Gatico” su designación y el juez ordenó que regresara a su casa a seguir cumpliendo su condena en detención domiciliaria. Lo más absurdo es que el presidente se la montó a la prensa que informó de los hechos, pegándose de un asunto cosmético: que Alfonso López no era “gestor de paz” de su gobierno, como se dijo, sino “facilitador de paz”. Como diría el defensor del Pueblo, “salió mal, salió mal”.