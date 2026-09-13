Alto turmequé: de navegantes, fotos y memorias

Con Barranquilla como sede del Gobierno Nacional, la Armada Nacional ha tenido que reforzar su presencia en la capital del Atlántico para cumplir con los requerimientos del presidente Abelardo de la Espriella. Ahora los consejos de seguridad se hacen en la Escuela Naval de Suboficiales ARC Barranquilla, y sus alumnos fueron los encargados de recibir esta semana, con calle de honor y guardia permanente, al secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio (foto de arriba). Los marinos de La Arenosa están felices porque…

Con Barranquilla como sede del Gobierno Nacional, la Armada Nacional ha tenido que reforzar su presencia en la capital del Atlántico para cumplir con los requerimientos del presidente Abelardo de la Espriella. Ahora los consejos de seguridad se hacen en la Escuela Naval de Suboficiales ARC Barranquilla, y sus alumnos fueron los encargados de recibir esta semana, con calle de honor y guardia permanente, al secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio (foto de arriba). Los marinos de La Arenosa están felices porque ahora contarán con mayores recursos y respaldo, al tiempo que la estación de Guardacostas de esa ciudad será revitalizada. Aunque hay rumores de celos desde Cartagena, pues esa ha sido siempre la “capital” de la Armada colombiana y espera no quedarse en un segundo plano.

La foto que no fue

Esta semana en el Congreso se quedaron esperando a los 18 ministros. La razón es que se tenía previsto que el miércoles, primero en la mañana y luego en la tarde, presentaran la agenda legislativa que busca impulsar el presidente Abelardo de la Espriella. La logística se organizó, las convocatorias se hicieron públicas y al final se terminó cancelando por completo. Una parte del Gobierno admitió que los articulados no están del todo listos, y otra aseguró que ese día se convocó reunión de gabinete en la Casa de Nariño, por lo que se le dio prioridad a esa cita. Los partidos del oficialismo, en todo caso, aún aguardan el diálogo con el Ejecutivo para saber cómo mover sus apuestas sobre proyectos de ley y reformas constitucionales. La relación de ambos poderes fluye con sobresaltos.



Mensajes directos

Y a propósito del presidente y sus ministros, reporteros de este diario confirmaron que De la Espriella les solicita constantemente informes sobre cómo avanzan en los cumplimientos de objetivos de cada cartera. Lo hace de forma directa, y en la aplicación que usa tiene como perfil un escudo de Colombia. “Está muy presente”, aseguraron funcionarios que interactúan con él. Esa forma de trabajo, de acuerdo con otras fuentes del Ejecutivo, está irrigada en diversos frentes para así mismo hacer seguimiento a sus instrucciones. Los mensajes se intensificaron tras el terremoto del 10 de agosto.

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Trump por Colombia

Barranquilla fue la ciudad que el presidente Abelardo de la Espriella eligió para recibir al secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio. El encuentro fue el pasado martes. En esa cita, y los dos lo reconocieron públicamente, se habló de la posibilidad de que Donald Trump visite Colombia. Sin embargo, hay un bemol no menor. Oficiales de Washington y de la Cancillería le hicieron saber a la Presidencia que la capital del Atlántico no tiene aún la capacidad logística y de seguridad para recibir una visita de ese rango; hicieron énfasis en que la llegada de Rubio fue compleja y, pese a que todo salió bien, quedaron varios inconvenientes en el aire. Por eso, ese mismo 8 de septiembre se planteó que algo así se haga en Bogotá o Cartagena. La duda es si el jefe de Estado lo admitiría.



Derecha vs. derecha

En el Centro Democrático de Álvaro Uribe ya trazaron una primera estrategia para enfrentar las regionales de 2027. Lo que buscan es que los resultados del Congreso –con los que lograron 17 senadores y 30 representantes– sean la guía, y así esquivar el “mal recuerdo” de las presidenciales que dejó al partido, con solo 1,6 millones de votos. Los diálogos con fuerzas territoriales ya comenzaron y el exmandatario alista recorridos nacionales, pero donde está la duda es en cómo será el diálogo con quienes quieren lanzarse a nombre de los Defensores de la Patria de Abelardo de la Espriella. El jefe de Estado, como líder político, quiere a sus propias fichas, aunque en su entorno hay conciencia de la falta de estructura; también se trabaja en construirla. Al final, la derecha podría terminar enfrentando a la derecha.



Alerta de memoria

En el Centro de Memoria hay expectativa por una reciente comunicación que se les envió a quienes trabajan en esta entidad. Se trata de la Circular 017-2026, la cual se remitió el pasado 7 de septiembre. En ella hay un punto, el sexto, que despertó la alerta: “La Dirección General podrá ordenar, mediante acto administrativo motivado, la suspensión temporal de la publicación o distribución de un producto determinado cuando existan objeciones técnicas, editoriales o jurídicas debidamente documentadas”. Lo que abrió un debate interno es que esto podría frenar varios trabajos en torno a la guerra que ha vivido el país, pues algunas fuentes aseguraron que expresiones como “paz”, “acuerdo” y –entre otras– “firmantes” se estarían dejando de usar por instrucciones de la nueva administración. D’Mar Córdoba, su director, ya dijo públicamente que sí reconoce el conflicto y que además lo ha sufrido, pero ha dejado claro que las víctimas de las FARC deben tener mucha más atención de la que se les ha dado en el pasado. Se viene una nueva polémica.



Otra por Petro

El expresidente Gustavo Petro pasó de México a Bélgica en sus giras internacionales. Eso no quiere decir que haya ido de forma directa de un país al otro, pero sí revivió el debate sobre quiénes financian sus desplazamientos y cómo está comprando los tiquetes que se requieren para esos desplazamientos. El exmandatario y ya reconocido como el máximo líder de la izquierda colombiana está incluido en la llamada lista Clinton (Ofac), por lo que quienes realicen transacciones con él podrían ser castigados por las autoridades administrativas estadounidenses. Su nombre terminó ahí por las sospechas de Washington de posibles beneficios de recursos con orígenes presuntamente ilícitos. Petro lo niega, pero la Casa Blanca se ratifica. El jueves llegó a Bruselas, y en el actual Gobierno se indaga si es verdad que funcionarios diplomáticos afines al progresismo lo están ayudando, pese a la instrucción de Bogotá en torno a no realizar trámites con personas sancionadas.



Jugadas de la vida I

Pocos saben que con el anuncio de la llegada de James Rodríguez a Atlético Nacional se cumple un deseo que tuvo ese club hace 23 años por contratarlo desde que era uno de los mejores futbolistas infantiles de Colombia, y para convencer a la familia incluso le garantizó trabajo a Juan Carlos Restrepo, padrastro de James, como ingeniero de sistemas en Postobón. Pero se le adelantó el Envigado, que concretó una mejor oferta económica en cabeza del polémico dueño Juan Carlos Upegui, luego asesinado, que, además, nombró como director de Tecnología de la Universidad de Envigado a Restrepo. Y para ganarle ese pulso a Nacional se asoció con el Independiente Medellín, a través del gerente Fernando Jiménez Vásquez. Lo paradójico es que Jiménez después se echó para atrás al dudar de la calidad de James mientras el Envigado lo terminó de formar y lo vendió a Banfield de Argentina y luego al Porto de Portugal. Hasta Junior, a través del empresario Fuad Char, que hace un año fracasó de nuevo en su intento por contratarlo, y el Tolima del senador Gabriel Camargo se quedaron en esa época con las ganas de tener a la entonces estrella del Pony Fútbol.



Jugadas de la vida II

También pocos saben que entre la prolífica generación tolimense de James Rodríguez el primer jugador que terminó contratado por el Atlético Nacional fue su amigo César Núñez, su casi hermano, porque vivieron la niñez en la misma casa, tanto en Ibagué como en Medellín. Cesitar o Chorolo era el goleador de todos los campeonatos regionales y nacionales gracias a su capacidad de definición y a los pases de James. Sin embargo, había tanto jugador bueno en las divisiones inferiores de Nacional, que no tuvo continuidad y, a pesar de que James lo ayudó después a probarse en equipos de Argentina, no pudo consagrarse como futbolista profesional y terminó su carrera en la segunda división colombiana jugando en el Expreso Rojo de Girardot.

Microlingotes

Por: Óscar Alarcón Núñez



Nos rajaron en las pruebas Pisas. Los estudiantes se hamburguesaron.

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A Juliana Guerrero le van a dar el título honoris cárcel.

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Ese puente que van a demoler en Bogotá nos da duro en la sien.

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Apenas lógico, cuando crezca El Niño subirán las tarifas de energía y gas.

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El gobierno de De la Espriella Chocó con el terremoto.

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Para buen enterrador, pocas paladas bastan.

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