Alto turmequé: de obras, chequeras y juegos

En los pasillos del Palacio de San Carlos hay preocupación por la forma en que en estos tres meses se ha manejado el diálogo a nivel internacional. Y no por el acercamiento pleno al Estados Unidos de Donald Trump o al Israel de Benjamin Netanyahu, que eran movimientos previstos desde la campaña del presidente Abelardo de la Espriella, sino por lo que se está dando a cambio. Colombia se aleja de lo que la ONU ya calificó como “genocidio” en Gaza; y se cambió una tradición diplomática para terminar apoyando el embargo sobre…

En los pasillos del Palacio de San Carlos hay preocupación por la forma en que en estos tres meses se ha manejado el diálogo a nivel internacional. Y no por el acercamiento pleno al Estados Unidos de Donald Trump o al Israel de Benjamin Netanyahu, que eran movimientos previstos desde la campaña del presidente Abelardo de la Espriella, sino por lo que se está dando a cambio. Colombia se aleja de lo que la ONU ya calificó como “genocidio” en Gaza; y se cambió una tradición diplomática para terminar apoyando el embargo sobre Cuba. Lo sabe el canciller Ómar Bula y la Casa de Nariño, pero, incluso, hablan de una eventual “purga” de quienes no estén alineados con esas decisiones.



Manos a la obra

En noviembre se estrena Alejandro Ordóñez como ministro del Interior. Llega a hacer llave con un círculo más ideologizado en torno a la derecha con compañeros de gabinete, entre los que están Ilva Myriam Hoyos (Educación) y Jaime Andrés Beltrán (Vivienda), a quienes se suman el estratega principal de Palacio, Carlos Suárez (Ecopetrol); la consejera de Paz, Viviane Morales, y el director de Derechos Humanos de la Casa de Nariño, Ricardo Arias. El ya saliente embajador ante la OEA, consciente de la tarea para la que es traído desde Washington, ya informó que trabajará con María Eugenia Carreño —quien fue su viceprocuradora— y con Carlos Ramiro Chavarro, exsenador del Partido Conservador, que además tiene lazos familiares con el congresista Alfredo Deluque (la U). Él articulará la cartera con la que dejó el renunciado Rodrigo Lara.



Memoria azul

El presidente Abelardo de la Espriella siempre ha dicho que es fiel partidario de las tesis de Álvaro Gómez Hurtado, a quien sicarios asesinaron en 1995 frente a la Universidad Sergio Arboleda. Este 2 de noviembre se cumplirán 31 años del crimen. En los últimos videos que ha subido el jefe de Estado, cuando está en su escritorio de la Casa de Nariño, deja ver el libro “Soy libre”, texto que el líder conservador concibió durante los 53 días de 1988 que estuvo secuestrado por el M-19. La carga simbólica es total, pues ratifica la distancia ideológica con la actual oposición, que fue parte de esa guerrilla.



¿Otra polémica?

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El presidente Abelardo de la Espriella durante su visita a RTVC.

Foto: Presidencia de la República

A propósito de la visita que hizo el miércoles pasado el presidente Abelardo de la Espriella a RTVC, Radio Televisión Nacional de Colombia, entre algunos de sus funcionarios quedó la inquietud de qué pasará con el enfoque misional de la entidad y con los archivos audiovisuales, justo en la semana en que se cumplían 70 años del video en Colombia, desde cuando se grababan imágenes en cinta magnética en el formato quadruplex de 1956, hasta la llegada del VHS en 1976. Parte de esos documentos dan cuenta de los avances en inclusión de género a partir de la Constitución de 1991. Las preguntas surgen luego de lo ocurrido con la memoria histórica en entidades como el Museo Nacional, y lo que advirtió el mandatario en RTVC: “En la Patria Milagro los medios del Estado no estarán al servicio del wokismo ni de ninguna agenda que pretenda convertir en la realidad de los colombianos el pensamiento de un grupo determinado. No vamos a permitir que la ideología de género se inocule a nuestros jóvenes y a nuestros niños a través de la televisión pública”. El alcance de la nueva política se verá cuando, como ordenó el jefe de Estado, en Señal Memoria, ahora llamada Señal de la Patria, se “restauren” más de 2.000 horas de material fílmico para que RTVCPlay sea “el hogar gratuito del cine colombiano”.

La chequera

El Congreso tendrá una semana agitada. De hecho, contrario a su tradición, hasta hay citadas sesiones para este lunes festivo. Y si bien la agenda va desde la ley de sometimiento hasta el ajuste fiscal, la plenaria del Senado debe decidir el futuro de la Dirección Administrativa de esa corporación. La actual cabeza de ese cargo, Astrid Salamanca —cuyo arribo al Legislativo fue respaldado por la U y por el exsenador Roy Barreras— parece tener asegurada su reelección. El puesto es clave, pues solo para la vigencia de 2026 esta entidad tuvo un rubro presupuestal de COP 496.548 millones, a los cuales se sumó una adición de COP 45.000 millones.



Efecto Petro

El Pacto Histórico del expresidente Gustavo Petro está revisando cómo proyectarse para las regionales de 2027 con la intención de renovar varios de sus cuadros directivos. Lo que ahora comenzó a calentarse es que, por cuenta de los líos que rodean al exmandatario, se le pidió que el próximo año dé un paso al costado en sus funciones operativas en la colectividad de izquierda y permita el surgimiento de nuevas figuras. El enredo es que todos saben que el caudal mayoritario lo tiene él y, por eso, hay otro sector que le insiste en que se lance a buscar las alcaldías de Bogotá o de Barranquilla.



Defensores atentos

En las toldas de Defensores de la Patria, el movimiento al que se le dio personería jurídica por ser la base con la que el ahora presidente Abelardo de la Espriella sumó 12,9 millones de votos para quedarse con la jefatura del Estado, se están haciendo análisis en dos vías. Una es la forma de repartir avales y hacer alianzas con otras fuerzas de derecha, como el Centro Democrático, Cambio Radical y Salvación Nacional, para consolidar a esta corriente ideológica en las regionales del próximo año; ya hay algunos avances en plazas como Bogotá y Barranquilla. La otra es qué pasará si su reconocimiento como partido se cae en el Consejo de Estado; si se lo quitan, habrá movilizaciones, pero si se lo ratifican serán protagonistas por el poder regional.



Visita cuestionada

Toma fuerza la citación que anunció el presidente del Congreso, Honorio Henríquez, del Centro Democrático, para que el ministro de Defensa, Jorge Mora, explique los alcances de la llegada de al menos 300 soldados estadounidenses que, según dijo en un comunicado el citado Ministerio, vienen a participar en ejercicios de entrenamiento militar contra el narcotráfico, en coordinación con el Comando Sur de Estados Unidos. El entrenamiento, llamado “Vanguardia del Sur 2026”, se realizará en la base militar de Tolemaida, en el municipio de Nilo, Cundinamarca, hasta el próximo 11 de noviembre. Varios congresistas están documentando el caso teniendo en cuenta que el Congreso no fue consultado como lo exige la Constitución colombiana y están desempolvando archivos de la corporación que van hasta el escándalo de Juanchaco, en el Valle del Cauca, a donde entre diciembre de 1993 y enero de 1994, durante el gobierno del presidente César Gaviria Trujillo, se autorizó la llegada de 150 soldados e ingenieros del ejército de Estados Unidos. Fue una supuesta operación humanitaria denominada “Fuertes Caminos 94”, con el objetivo oficial de construir una escuela y una clínica, además de reparar vías, aunque en el Congreso hubo debate donde se habló de “espionaje” y hasta de “invasión”. El entonces ministro de Defensa, Rafael Pardo, tuvo que rendir cuentas, pero el caso no pasó a mayores.



El costo de la guerra

Pasó casi inadvertido en Colombia que esta semana en la sede de la ONU, en Nueva York, el abogado colombiano Pablo de Greiff, que integra la Comisión Independiente de Investigación sobre Ucrania, formalizó un informe en el que se acusa al gobierno ruso de Vladimir Putin del delito de trata de personas por reclutar a extranjeros mediante coerción y engaños, incluidos colombianos que viajaron a Moscú creyendo que se trataba de una operación oficial y legal, y se encontraron con una situación de amenaza contra su vida. Muchos de los trabajos que se ofrecen vía redes sociales hablan de funciones civiles, pero una vez allá son obligados a sumarse a la guerra, lo que viola normas del derecho internacional. De Greiff es hermano de la exministra de Justicia Mónica de Greiff, quien recientemente fue integrante de la junta directiva de Ecopetrol y hace dos semanas renunció a la junta directiva de Interconexión Eléctrica ISA. Ambos son hijos de Gustavo de Greiff, fallecido fiscal general de la nación.



Juego cerrado

En los círculos del fútbol colombiano hay un asunto que sigue generando ruido. Resulta curioso que, desde hace cuatro meses, la Dimayor busca realizar una auditoría externa a Win Sports sobre los ingresos por los derechos de transmisión, sin que el canal la acepte. La controversia surgió al advertir diferencias entre los recursos recibidos por los clubes y las cifras divulgadas por el canal, que asegura tener cerca de un millón de suscriptores en “streaming”. La revisión busca establecer si los pagos corresponden a lo pactado, pero las dudas siguen abiertas en plena negociación por los derechos audiovisuales, dejando en el aire la pregunta de cuánto dinero genera realmente este negocio y cuánto les corresponde a los equipos.

MICROLINGOTES

Por ÓSCAR ALARCÓN NÚÑEZ

La española Eva Ferrer no le hace Verónicas a la señora Alcocer.

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El Nobel de María Corina quedó Manchado.

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Lula, a su oponente Bolsonaro, le dio sándwich de queso y Janones.

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Y pensar que en el Brasil eligieron un Maduro, de 81 años.

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El coronel Alfonso Plazas Vega terminó de embajador en el país de Pizarro.

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Se está creando el movimiento llamado Pepa (Perseguidos por Abelardo)

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