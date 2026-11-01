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Alto turmequé: de obras, chequeras y juegos

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Redacción Política
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Ruidos de diplomacia

En los pasillos del Palacio de San Carlos hay preocupación por la forma en que en estos tres meses se ha manejado el diálogo a nivel internacional. Y no por el acercamiento pleno al Estados Unidos de Donald Trump o al Israel de Benjamin Netanyahu, que eran movimientos previstos desde la campaña del presidente Abelardo de la Espriella, sino por lo que se está dando a cambio. Colombia se aleja de lo que la ONU ya calificó como “genocidio” en Gaza; y se cambió una tradición diplomática para terminar apoyando el embargo sobre…

Por Redacción Política

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