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Alto turmequé: de sorpresas, estrés, paros y trasteos

Los mejores confidenciales sobre el poder en Colombia.

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Redacción de El Espectador
22 de marzo de 2026 - 01:00 p. m.
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Foto: . Mheo

Sorprendidos

El viernes, cuando “The New York Times” confirmó que el nombre del presidente Gustavo Petro aparece en expedientes judiciales en Estados Unidos –sin que eso signifique que haya algún proceso en su contra–, se armó todo un revuelo en el Gobierno. Una información de esa magnitud no se esperaba, porque el siguiente paso en la normalización de relaciones entre Bogotá y la Casa Blanca era pedir el retiro del mandatario de la llamada lista Clinton. Tanto la Casa de Nariño como la Embajada en Washington están buscando el origen de...

Por Redacción de El Espectador

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