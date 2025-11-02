Alto turmequé: de trinos, reconciliaciones y titanes

Acuerdos matrimoniales Foto: Mheo

Seguirá trinando

En los círculos de estrategia política y electoral del presidente Gustavo Petro son conscientes de que cuando una administración está entrando en el ocaso, por cuenta del debate electoral que se abre cada cuatro años, como sucede con el sector de izquierda que lidera el Gobierno, la figura del jefe de Estado comienza a perder relevancia en la discusión pública. Por eso, bajo la premisa de que el mandatario busca la reelección de su proyecto, es que se le ha visto más activo que de costumbre en sus redes y con...