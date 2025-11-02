Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Política
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

Alto turmequé: de trinos, reconciliaciones y titanes

Los mejores confidenciales sobre el poder en Colombia.

Redacción de El Espectador
02 de noviembre de 2025 - 01:00 p. m.
Acuerdos matrimoniales
Acuerdos matrimoniales
Foto: Mheo

Seguirá trinando

En los círculos de estrategia política y electoral del presidente Gustavo Petro son conscientes de que cuando una administración está entrando en el ocaso, por cuenta del debate electoral que se abre cada cuatro años, como sucede con el sector de izquierda que lidera el Gobierno, la figura del jefe de Estado comienza a perder relevancia en la discusión pública. Por eso, bajo la premisa de que el mandatario busca la reelección de su proyecto, es que se le ha visto más activo que de costumbre en sus redes y con...

Por Redacción de El Espectador

Conoce más

Temas recomendados:

Alto turmeque

confidenciales de El Espectador

PremiumEE

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.