Alto turmequé: de vacaciones, religiones y reflexiones

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En modo vacaciones

Vuelve y juega. El Congreso, que regresó a sesiones el pasado 17 de marzo, se fue al receso de Semana Santa sin aprobar ninguno de los proyectos gruesos que tiene pendientes. Sí pasaron algunas iniciativas claves, entre ellas la que prohíbe legalmente la mutilación genital femenina (aún le queda otro “round” legislativo), pero asuntos como la ley de competencias o la reglamentación de la jurisdicción agraria se quedaron otra vez en el tintero. Además, el grueso de los partidos está más pendiente de con quién se irán...