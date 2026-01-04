Alto turmequé: sobre año viejo, año nuevo y lo que vendrá

Cálculos
Foto: Mheo
Consejo en Cartagena
Durante 2025, una de las apuestas del presidente Gustavo Petro fue televisar los consejos de ministros para darles línea política a sus funcionarios en vivo y en directo. Sin embargo, para cerrar el año, el mandatario decidió llevar a cabo una reunión de gabinete reservada, lejos de las cámaras y de la Casa de Nariño: citó a sus alfiles en Cartagena, en la Casa de Huéspedes Ilustres. La cita fue el sábado 27 de diciembre y, aunque no estuvo en la agenda oficial, los temas tratados fueron cruciales. Ese día se...
Por Redacción de El Espectador
