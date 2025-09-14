No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Alto turmequé: sobre candidatos, ministros y artistas

Redacción de El Espectador
14 de septiembre de 2025 - 01:00 p. m.
El centro, él
Foto: Mheo

Le llegó la hora

Con la oficialización de su candidatura presidencial por el Partido Conservador, y con la ventaja de que su influencia sobre esa colectividad le permitirá ser la única carta de esas filas en ese propósito –salvo algunas contadas excepciones–, el senador Efraín Cepeda tomó alternamente otra decisión. En efecto, personas del entorno del congresista le confirmaron a este diario que no volverá a aspirar al Congreso, independiente de si llega o no a la primera vuelta. Eso se traduce en que el legislador con más tiempo...

Alto turmeque

confidenciales de El Espectador

