Publicidad

Home

Política
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

Alto turmequé: sobre comisiones, escenarios y legados

Los mejores confidenciales sobre el poder en Colombia.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Redacción de El Espectador
08 de marzo de 2026 - 01:00 p. m.
A la carta
A la carta
Foto: Mheo

Los comisionados

El presidente Gustavo Petro votará este 8 de marzo en las elecciones legislativas tras regresar de un viaje por Chicago, en el que participó en el funeral del activista Jesse Jackson y se reunió con varios políticos locales. Una vez ejerza su derecho, volverá a salir del país con rumbo a Austria, para la Comisión de Estupefacientes de Naciones Unidas. Así las cosas, el jefe de Estado delegó en varios de sus funcionarios de confianza el seguimiento de los comicios. El encargado de coordinar la estrategia es el ministro...

Por Redacción de El Espectador

Conoce más

Temas recomendados:

Alto turmeque

confidenciales de El Espectador

PremiumEE

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
El Espectador usa cookies necesarias para el funcionamiento del sitio. Al hacer clic en "Aceptar" autoriza el uso de cookies no esenciales de medición y publicidad. Ver políticas de cookies y de datos.