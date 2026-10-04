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Alto turmequé: sobre empresarios, nuevos vientos y merecumbé

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Redacción Política
Mheo
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Efecto ANDI

Ahora que el presidente Abelardo de la Espriella ganó el pulso por el poder en la Asociación Nacional de Industriales (ANDI), pues desde su Gobierno se impulsó la “necesidad de un cambio” en la cabeza del gremio, en los sectores políticos de todas las vertientes se volvió a hablar de los propósitos de este tipo de organizaciones. Bruce Mac Master estuvo 13 años consecutivos dirigiendo esta agremiación, pero la Casa de Nariño tenía contradicciones con varias de sus posturas; al final, como pasó también con la Cámara de…

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Comentarios
  • jose ignacio(33220)Hace 3 minutos
    lo mejor y más lindo de la trapeada que le pegó Adle a bruce es que no le dió tiempo de arrodillarsele . porque bruce es tan desvergonzado que lo hubiera hecho.
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