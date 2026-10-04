Alto turmequé: sobre empresarios, nuevos vientos y merecumbé

Ahora que el presidente Abelardo de la Espriella ganó el pulso por el poder en la Asociación Nacional de Industriales (ANDI), pues desde su Gobierno se impulsó la “necesidad de un cambio” en la cabeza del gremio, en los sectores políticos de todas las vertientes se volvió a hablar de los propósitos de este tipo de organizaciones. Bruce Mac Master estuvo 13 años consecutivos dirigiendo esta agremiación, pero la Casa de Nariño tenía contradicciones con varias de sus posturas; al final, como pasó también con la Cámara de…

Ahora que el presidente Abelardo de la Espriella ganó el pulso por el poder en la Asociación Nacional de Industriales (ANDI), pues desde su Gobierno se impulsó la “necesidad de un cambio” en la cabeza del gremio, en los sectores políticos de todas las vertientes se volvió a hablar de los propósitos de este tipo de organizaciones. Bruce Mac Master estuvo 13 años consecutivos dirigiendo esta agremiación, pero la Casa de Nariño tenía contradicciones con varias de sus posturas; al final, como pasó también con la Cámara de Infraestructura, logró que se diera un ajuste. Y es en ese marco que varios dirigentes recordaron una frase que no es nueva, pero cuyo origen aún no es del todo claro: “La ANDI está para cuidar intereses, no para defender valores”. Vienen otros tiempos en ese relacionamiento.



Preocupación clave

En algunos organismos multilaterales tienen una preocupación que se conecta con la implementación del Acuerdo de Paz. La razón es que varios de los PDET, que son programas en parte delineados para el tránsito a la legalidad de los exFarc y de paso atender zonas excluidas, se financian a través de “obras por impuestos”. Pero, tras el terremoto que sacudió al país el pasado 10 de agosto y la declaratoria de una emergencia económica para atender sus devastadoras consecuencias, se habilitó el uso de esa figura para la reconstrucción. La duda que germinó gira en torno a si los privados que acudían a las “obras por impuestos” se inclinarán más por procesos relacionados con viviendas e infraestructura que por los que se hacían con los PDET. Habrá mensajes desde la comunidad internacional hacia la Casa de Nariño planteando la inquietud.



Otros vientos

A propósito de la comunidad internacional, reporteros de este diario fueron informados de una suerte de “satisfacción” que hay en delegaciones diplomáticas que sienten que ahora sí tienen interlocución con el Gobierno Nacional; entre ellas está la de Estados Unidos. Lo que han hecho saber sus representantes en el país es que la administración del presidente Abelardo de la Espriella los escucha, los ministros los reciben y que la interlocución supera las diferencias para apostar por el fortalecimiento de la inversión. Asimismo, de acuerdo con voceros de algunas naciones que tienen asiento en Bogotá, parece haber quedado en el pasado la confrontación oficialista contra el empresariado extranjero. Incluso, se ventiló un supuesto favorecimiento a China, Estado con el que ahora el relacionamiento binacional está en otros términos.



Imagen pública

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Desde el alto Gobierno se impartió una instrucción que está a punto de materializarse. Se trata de ajustar la nominación del sistema de medios públicos para que legalmente se vuelva a conocer como RTVC y se deje el nombre de Inravisión de nuevo en el pasado. Más allá de lo ideológico, que en parte sí sustenta la decisión de cambiar lo que dejó la anterior administración, está el hecho de que sostener lo que venía implicaba –entre otras cosas– el riesgo de asumir los pasivos en varios frentes que motivaron a que en 2004 se liquidara, precisamente, Inravisión. Ese ajuste también se verá en la fachada misma de la sede desde donde opera en Bogotá y otras regiones.



Cuestión Arenosa…

El acto legislativo que quiere promover la Casa de Nariño para que Barranquilla sea oficialmente reconocida como capital alterna del país aún genera dudas en el entorno del presidente De la Espriella. Él sí quiere que ese paso se dé, pero algunos de sus funcionarios le han alertado por posibles riesgos jurídicos y políticos de dar ese paso. Uno, que no es menor, es que llevar el grueso de la administración a esa ciudad puede generar una suerte de descuido electoral sobre Bogotá y así abrirle paso a la izquierda para que vuelva a comandar el Palacio Liévano con las regionales de 2027. El asunto está en consultas de alto nivel y se evalúa cómo cumplir lo que pidió el jefe de Estado sin que ello implique la entrega de herramientas a la izquierda opositora.



Alerta por transparencia

Y siguiendo con la izquierda, en sus reuniones programáticas se comenzó a ventilar una preocupación adicional. Resulta que la llegada de la aún magistrada Cristina Lombana a la Secretaría de Transparencia del Gobierno despertó “suspicacias” por los alcances que se le dé a esa designación. La togada, quien terminará su período en la Corte Suprema de Justicia el próximo 8 de octubre, es vista por la actual oposición como una persona que supuestamente acude al mundo jurídico con la intencionalidad política de afectar al llamado progresismo. Por su despacho han pasado expedientes que tocan a líderes de este sector ideológico, y de ahí que le hagan seguimiento a lo que se implemente desde la Casa de Nariño con su llegada a un puesto que se encarga, entre otras cosas, de alertar casos de posible corrupción.



Memoria fiscal

Como se sabe, el Gobierno Nacional está en contacto con el Fondo Monetario Internacional (FMI) dentro de su tarea de hacer una evaluación de la economía colombiana para buscar salida a la “crisis fiscal”. Un estudioso economista nos dijo que ha encontrado coincidencias con la crisis fiscal de 1999, cuando Colombia perdió el grado de inversión. Durante la administración de Andrés Pastrana hubo que solicitar recursos al FMI por primera vez desde 1967 y mientras se negociaba un programa hubo que acudir al Fondo Latinoamericano de Reservas (Flar), que le prestó USD 400 millones.



Letras grandes

El exministro de las Culturas, las Artes y los Saberes de Colombia, Juan David Correa Ulloa, fue designado esta semana como miembro del jurado para el influyente premio de literatura en Lengua Castellana Miguel de Cervantes, considerado el “Nobel” en lengua castellana, correspondiente a 2026. El nombramiento se formalizó mediante orden emitida por el Ministerio de Cultura de España del 24 de septiembre pasado. Su participación fue respaldada por el Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina y el Caribe (Cerlalc). Esto se conoce 25 años después de que Álvaro Mutis recibiera el galardón, el único escritor colombiano que lo ha ganado. El plazo para la presentación de candidaturas de este año está abierto hasta el 21 de octubre de 2026.



Francisco Galán Blanco, “El rey del merecumbé”, y Jorge Eliécer Gaitán eran amigos en la música y en la política. Foto: Archivo particular

No olvidemos el merecumbé



Este domingo 4 de octubre se conmemoran 120 años del natalicio del cantante, músico, compositor y director de orquesta colombiano Francisco Galán Blanco, recordado como Pacho Galán, el creador y rey del ritmo del merecumbé.​ Hizo historia desde la Atlántico Jazz Band y creó al menos 400 obras musicales. Aunque no muchos lo recuerdan, en 1946 compuso el porro “A la carga” para la campaña política de Jorge Eliécer Gaitán. En 1955, con su orquesta Pacho Galán, que hoy todavía existe y defiende su legado, estrenó la canción que lo hizo famoso nacional e internacionalmente: “¡Ay cosita linda!”. Murió el 21 de julio de 1988 a causa de un infarto y se le recuerda en el mes de octubre de cada año durante el Festival Nacional del Merecumbé en Soledad, Atlántico, el pueblo donde nació y al que le compuso su himno.

MICROLINGOTES

Por ÓSCAR ALARCÓN NÚÑEZ

La Andi se fue de Bruces.

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Se agarró de un solo Santo… y vea.

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La condena al presidente del Senado, no tiene Name.

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Aumentó el desempleo. Claro si se acabaron los contratos de Petro.

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Si pierde Trump, ¿sus amigos a dónde Irán?

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“La P. de la R. informa que fue dado de baja el director de Colpensiones”.

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