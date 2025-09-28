Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Política
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

Alto turmequé: sobre encargos, destinos y divas

Los mejores confidenciales sobre el poder en Colombia.

Redacción de El Espectador
28 de septiembre de 2025 - 01:00 p. m.
Notable pérdida
Notable pérdida
Foto: Mheo

Oficios varios

El ministro del Interior, Armando Benedetti, terminó esta semana con una función más encomendada por el presidente Gustavo Petro, lo que ratifica su influencia sobre el entorno del jefe de Estado. Lo que se busca es que el líder de la cartera política le dé un vuelco a los procesos que se siguen con narcobandas urbanas y rurales en pleno año electoral y que los resultados que se alcancen a obtener tengan una traducción hacia las urnas. Fuentes del Ejecutivo, además, recordaron que el comisionado de Paz, Otty Patiño, está...

Por Redacción de El Espectador

Conoce más

Temas recomendados:

Alto turmeque

confidenciales de El Espectador

PremiumEE

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.