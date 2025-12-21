Logo El Espectador
Política
Alto turmequé: sobre gastos, cuentas, demandas y listas

Los mejores confidenciales sobre el poder en Colombia.

Redacción de El Espectador
21 de diciembre de 2025 - 01:00 p. m.
Cambio de parecer
Foto: . Mheo

Gastos de campaña

En la cita de Teusaquillo en la que se configuró la cúpula del nuevo partido de izquierda que ordenó el presidente Gustavo Petro conformar bajo la chapa de Pacto Histórico para buscar la reelección de su proyecto, se coló otra discusión. Algunos de los primíparos en competencia legislativa que están en la lista cerrada al Senado propusieron que se hiciera uso de todos los recursos disponibles para la campaña, por supuesto sin que se vuelvan a violar topes como pasó con la contienda presidencial del 2022 y que les valió...

Por Redacción de El Espectador

