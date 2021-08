Alto turmequé: sobre influyentes políticos y altos tribunales

El caso Ramos

Muy afanada está la Sala de Juzgamiento de la Corte Suprema de Justicia por conocer el texto completo de la sentencia que profirió la Corte Constitucional en junio pasado sobre el caso del exgobernador de Antioquia y exsenador Luis Alfredo Ramos. Como se recordará, esta última corporación tumbó un fallo del disuelto Consejo de la Judicatura que había apartado del expediente al magistrado Ariel Torres, ponente del proceso. Con esta sentencia, Torres debería volver al caso, pero el lío es que a la Corte Suprema aún no ha llegado la sentencia de la Corte Constitucional. En dos comunicaciones enviadas el 9 de julio y 11 de agosto pasados, el presidente de la Sala de Juzgamiento de la Corte Suprema, magistrado Jorge Caldas Vera, le ha pedido a la Corte Constitucional con suma urgencia que envíe ese fallo para poder reintegrar al magistrado Torres al proceso, dado que “la acción penal prescribe en mayo 9 de 2022”. Si antes de esa fecha no hay un fallo en firme en este proceso, el exgobernador Ramos no podría ser juzgado por estos hechos relacionados con la parapolítica.