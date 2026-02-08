Alto turmequé: sobre mariposas, saludos, ruegos y carambolas

Bill McGuire, fundador y propietario del Minnesota United FC, equipo en el que jugará James Rodríguez, y la camiseta de mariposas amarillas con que la selección Colombia jugará el Mundial 2026.
Foto: cortesía de https://fiftyfive.one/ y Federación Colombiana de Fútbol
En clave de mariposas
El anuncio del viernes de la llegada de James Rodríguez al club Minnesota United FC, de la Major League Soccer de los Estados Unidos, tiene un curioso trasfondo que pocos conocen. Mientras la selección colombiana de fútbol está a cuatro meses de jugar el Mundial en México y EE. UU., y presentó ya su nueva camiseta color amarillo con texturas de mariposas inspiradas en el realismo mágico de Gabriel García Márquez, el nuevo equipo en el que jugará el 10 del equipo nacional es propiedad del mayor coleccionista de...
Por Redacción de El Espectador
