Esta semana que el país se sacudió por una oleada terrorista en diversas regiones, pasó inadvertido un hecho que, en medio de esa violencia, se registró en Villavicencio. Resulta que horas antes del atentado contra la Gobernación del Meta, que se perpetró el pasado lunes en esa ciudad, presuntos integrantes de una de las disidencias de las FARC que delinque en esa zona, les hicieron llegar a civiles y uniformados una imagen de una suerte de cilindro bomba; en la foto, cuya autenticidad aún verifican las autoridades y que se…

Esta semana que el país se sacudió por una oleada terrorista en diversas regiones, pasó inadvertido un hecho que, en medio de esa violencia, se registró en Villavicencio. Resulta que horas antes del atentado contra la Gobernación del Meta, que se perpetró el pasado lunes en esa ciudad, presuntos integrantes de una de las disidencias de las FARC que delinque en esa zona, les hicieron llegar a civiles y uniformados una imagen de una suerte de cilindro bomba; en la foto, cuya autenticidad aún verifican las autoridades y que se movió vía Whatsapp, se lee un mensaje que –en resumen– incluía la frase “500 kilos de revolución”. El presidente Abelardo de la Espriella, quien estuvo el martes siguiente en un consejo de seguridad en esa capital, fue informado del hecho.

Ruido partidista

Por estos días de definiciones políticas, las cuales están permeadas por la campaña que se está calentando para las regionales de 2027, se confirmó que dentro de una de las colectividades oficialistas hay un ruido interno no menor. Se trata de Salvación Nacional, cuya cabeza, el senador Enrique Gómez, es objeto de críticas por la forma en que maneja al partido. Algunos de sus militantes han expresado inconformidad por la manera en que se toman decisiones, pues no se sienten escuchados. Esta fuerza tiene cinco curules, cuatro en Senado y una en Cámara, además es pieza clave de la gobernabilidad de la actual administración. Eso explica por qué están analizando cómo subsanar las diferencias y evitar que el manejo partidista los termine fracturando. De la Espriella está enterado de todo.

Ruido legislativo

El Congreso, tanto la Cámara como el Senado, está agitado por la forma en que lo trata la Casa de Nariño. La decisión del presidente Abelardo de la Espriella de no tener un contacto público e institucional con los legisladores, ni siquiera con los que integran su coalición, ha desatado molestias que, al final, no son nuevas. Pero ahora que se hacen cálculos para pasar una ley de ajuste fiscal con nuevos gravámenes y que se alistan discusiones en torno a lo que será el Plan Nacional de Desarrollo, esas tensiones están creciendo. En los pasillos del Capitolio se asegura que –si la forma de relacionarse no cambia– es muy probable que se den divorcios anticipados y que la llamada gobernabilidad se afecte. Desde ambas instancias hay delegados intentando subsanar las diferencias, pero incluso en las toldas que están más a la derecha del espectro político están poco ilusionados con que haya mejoras. Las elecciones del próximo año también se meten en los cálculos de lado y lado.

“Revictimización”

Esta semana en Tumaco (Nariño) se realizó una audiencia de reconocimiento por parte de las antiguas FARC hacia comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas que fueron violentadas por el accionar criminal que perpetró esta guerrilla antes del proceso de paz de 2016. En medio de ese proceso se registraron unas declaraciones que se interpretaron como “revictimización”. La intervención de Pablo Catatumbo –alias con el que se conoce a este excombatiente– se interrumpió en una de las jornadas porque parte de lo que decía desató molestias en las víctimas y los magistrados. En la JEP se analizan medidas para evitar situaciones similares.

De los Lleras

Cambio Radical anda en ajustes. El partido del fallecido exvicepresidente Germán Vargas Lleras está ajustando sus cuadros directivos. Y uno de los movimientos incluye el ingreso de Clemencia Vargas, su hija, quien ahora alista su salida de la fundación Carlos Lleras Restrepo para que no haya impedimentos en las funciones que ahora cumplirá desde el comité central de la colectividad. En esa instancia también están –entre otros– Enrique Vargas, su tío, y el patriarca barranquillero Fuad Char. Además, se tomó la decisión de no hacer ninguna alianza electoral con el Pacto Histórico u otros partidos que tengan lazos con esa fuerza de izquierda. Eso sí, se están construyendo puentes con Salvación Nacional y Defensores de la Patria.

Ejemplos de supervivencia

Este sábado se cumplen diez años del accidente del avión en que viajaban los miembros del club de fútbol brasileño Chapecoense, que llegaba a Medellín para jugar la final de la Copa Sudamericana contra Atlético Nacional. En el Cerro Gordo murieron 71 personas y sobrevivieron seis del vuelo de la aerolínea LaMia. Por sus ejemplos de resiliencia, recordamos especialmente al arquero suplente, Jakson Follmann, que perdió un pie, pero se hizo famoso por sus conferencias motivacionales y como cantante luego de ganar el reality brasileño Popstar en 2019. También publicó un libro y vive feliz junto a su esposa y su hijo. A los 37 años, esta semana se retiró del fútbol otro sobreviviente, el defensor Alan Ruschel, que en su último juego consiguió el ascenso a la primera división de Brasil con el Juventude con el brazalete de capitán. Por el accidente había sufrido lesiones graves, fue sometido a una cirugía de columna, logró regresar a las canchas en 2017 y también fue capitán del Chapecoense, donde conquistó el título de la Serie B en 2020.

1.000 ejemplares

Ya está circulando el periódico escolar que El Espectador y la Imprenta Distrital coordinaron con varios colegios. El producto surgió del “Primer Laboratorio de Artes Gráficas: Periodismo Escolar – Encontrando la memoria, escribiendo el futuro: 500 años de Bogotá”, en el cual participaron más de 10 entidades educativas. Son 1.000 ejemplares que se distribuyen de forma gratuita, en especial en la localidad de San Cristóbal. El proyecto lo lideraron María Pumarejo, directora de la entidad capitalina; Mario Fernando Rodríguez, director de diseño de esta casa editorial, y Élber Gutiérrez, productor general de este diario. El objetivo es visibilizar la mirada que los jóvenes tienen sobre los territorios barriales que habitan y cómo esos procesos construyen memoria en la ciudad.

Muy ceremoniosa

Este fin de semana cumple 50 años la actriz colombiana Juana Acosta, quien sigue siendo una de las más aplaudidas en España por series disponibles en Netflix, como “Medusa”, y ocupa portadas y páginas de revistas del espectáculo, como “Hola”, por su vigencia. El pasado 4 de noviembre fue la presentadora oficial de la inauguración de la XXX Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, que se realizó en el Teatro Real de Madrid, presidida por los Reyes Felipe y Leticia, y reunió a la mayoría de mandatarios de Latinoamérica. El 7 de noviembre fue noticia cuando acompañó a su madre, Marta Lucía López de Restrepo y Sanclemente, nacida en Cali, durante su investidura como dama del Cuerpo de la Nobleza del Principado de Asturias, en una ceremonia celebrada en la Catedral de Oviedo, en España, donde acreditó sus raíces familiares provenientes de Vegadeo.

MICROLINGOTES

Por ÓSCAR ALARCÓN NÚÑEZ

El rescate del supermercado de Cartagena ¿fue un Éxito?

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En España están estudiando el título de bachiller de Ernesto Macías, para darle el beneplácito.

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Lo del empresario Jensen Huang no fue más que pura eNvidia.

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La visita de los parlamentarios a Taipéi es puro cuento chino.

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