Alto turmequé: sobre razones, avales y reencauches

En épocas de cambios de gabinete, cuando aún no se completan ni los 100 días de la nueva administración, en los mentideros políticos se habló de una razón distinta —y pragmática— de por qué el ministro de Hacienda, Miguel Gómez, no salió del Gobierno pese al revés que terminó afectando el debate del presupuesto de 2027. Por un lado, como lo contó este diario, está en buenas migas con Carlos Suárez, a quien en la Casa de Nariño ya algunos califican como “el verdadero poderoso”. Y por el otro —que es la tesis que está surgiendo—, no se…

En épocas de cambios de gabinete, cuando aún no se completan ni los 100 días de la nueva administración, en los mentideros políticos se habló de una razón distinta —y pragmática— de por qué el ministro de Hacienda, Miguel Gómez, no salió del Gobierno pese al revés que terminó afectando el debate del presupuesto de 2027. Por un lado, como lo contó este diario, está en buenas migas con Carlos Suárez, a quien en la Casa de Nariño ya algunos califican como “el verdadero poderoso”. Y por el otro —que es la tesis que está surgiendo—, no se podía sacar por el mensaje negativo que les llegaría a los mercados en un momento en que el país busca apoyo del Fondo Monetario Internacional (FMI). Dicen que por eso lo salvaron, y que el “jalón de orejas” fue quitarle la vocería pública sobre ese tipo de asuntos y dársela al vicepresidente José Manuel Restrepo.



¿Y el aval?

A propósito del presupuesto y el revés que le significó el error de trámite que no vio el Gobierno en el Congreso, en el Capitolio se preguntan por qué en esas discusiones no llegó el aval palaciego a una proposición que buscaba abonar el camino para un recorte de COP 40 billones al erario en varios frentes, si el propio Ejecutivo ha dicho en público que sí quiere reducir el gasto estatal. La iniciativa era del senador del Centro Democrático Rafael Nieto, quien —pese a estar en la coalición abelardista— ha tomado distancia de varias apuestas de la Casa de Nariño. En todo caso, ahora que se acudió a la figura del decreto dejando vivas las “facultades de traslado presupuestal”, la colectividad uribista sí le envió mensajes a Palacio para que este “tijeretazo” se aplique de algún modo el próximo año.



Proceso pendiente

La llegada de Alejandro Ordóñez al Ministerio del Interior tiene otra arista que ha pasado de agache. Resulta que una de las decisiones que el Consejo de Estado le tumbó es la destitución que en su momento ordenó sobre la ya fallecida congresista Piedad Córdoba. Ella demandó a la Nación luego de ese fallo favorable y exigió la indemnización a la que tiene derecho de acuerdo con la normatividad vigente. La Procuraduría contestó diciendo que, vía acción de repetición, esos recursos deberían salir del bolsillo del ahora saliente embajador ante la OEA. El caso aún está por resolverse y hay expectativa de si, ahora como miembro del gabinete, será objeto de alguna decisión.



El reencauche

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Sobre Alejandro Ordóñez nos recordaron una de sus facetas personales: no solo es un ultraconservador que durante años se opuso a grandes conquistas de derechos de las poblaciones históricamente discriminadas en Colombia; también en un hábil político conservador. Tan hábil que logró en su primera elección en el Ministerio Público que varios congresistas de izquierda le dieran su voto, incluido el hoy expresidente Gustavo Petro, a quien años después sancionaría con destitución e inhabilidad de 15 años por el sonado proceso de la crisis en la recolección de basuras en Bogotá. Una sanción que tumbaría después la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Con ese antecedente, muchos entendidos en la política ven en Ordóñez a un muy sagaz operador político, capaz de conseguir votos insospechados, como el del mismísimo Petro en 2008.



La última cita

Y en cuanto a los ajustes en el Ministerio del Interior, reporteros de este diario fueron informados de que, en la noche del miércoles, cuando Rodrigo Lara llegó a la Casa de Nariño pasadas las 8:10 p. m. para ser notificado de su salida del gabinete, sí tuvo un encuentro breve y directo con el presidente Abelardo de la Espriella. El jefe de Estado y el ya exfuncionario dejaron en buenos términos su relación personal; lo que no se tocó es la incidencia de Carlos Suárez, principal estratega del mandatario y presidente de la junta directiva de Ecopetrol, en su intempestiva salida. Lo anecdótico de todo estuvo en la misiva del exministro, pues en el sello de remitente escribió así el apellido de quien hasta el 20 de octubre fue su jefe: “De la Asprilla”.



Abriendo cupos

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Una de las principales apuestas del presidente Abelardo de la Espriella es construir un centro carcelario con alta capacidad y que, de paso, tenga condiciones potentes de seguridad. Y en esa línea es que se viene avanzando en el “megaproyecto penitenciario Megacárcel El Tiestal Candelaria”, el cual se está desarrollando en el Atlántico. Esta semana, en la sede alterna de la Presidencia en Barranquilla, se analizaron sus avances y —de acuerdo con fuentes de la Casa de Nariño— los 11.560 cupos van por buen camino. Delegados de la gobernación de ese departamento y del Ejecutivo se comprometieron a que, antes de finalizar el año, se entreguen resultados en torno a su posible fecha de puesta en uso.



Blindando mensajes

Por estos tiempos en los que las filtraciones de conversaciones privadas cogen protagonismo, algunas fuerzas políticas están tomando ciertas medidas. En algunos círculos del Pacto Histórico (izquierda) y del Centro Democrático (derecha) están advirtiendo que en los chats grupales que armaron los congresistas no se toquen temas de fondo o controversiales, para así mismo esquivar que algún mensaje con cierta carga termine en redes. La decisión, además, implica que las conversaciones se hagan de forma presencial cuando se trate de asuntos que puedan desatar polémicas.

El amigo fiel

François Mitterrand y Gabriel García Márquez, una poderosa amistad que se recordará la semana entrante en Francia. Foto: Archivo particular

En una Francia caótica, este lunes se conmemorarán los 110 años del natalicio del muy recordado François Mitterrand, presidente de la República Francesa desde 1981 hasta 1995, el periodo más largo en la historia de ese país. Miterrand (nacido el 26 de octubre de 1916 y fallecido el 8 de enero de 1996) fue amigo cercano del Premio Nobel de Literatura colombiano Gabriel García Márquez, uno de los intelectuales a los que se le dio crédito por haber influido en la elección y reelección del mandatario francés y su programa socialista. Gabo recibió la condecoración de la Legión de Honor de manos de Mitterrand en el Palacio del Elíseo el 21 de diciembre de 1981. Mitterrand también fue allegado a varios políticos colombianos. Vino en octubre de 1985 a visitar al presidente Belisario Betancur y fue hasta Envigado a conocer la planta de Sofasa Renault, que lideraba el mercado de automóviles con el legendario Renault 4 y el eslogan de ser el “amigo fiel”. Luego hizo una parada en Bogotá en 1989 solo para saludar y respaldar al presidente Virgilio Barco en su lucha contra el narcotráfico.

Cuestión de método

Este domingo 25 de octubre, el director de cine Sergio Cabrera recibirá el Premio Macondo de Honor en la gala anual de la Academia Colombiana de Artes y Ciencias Cinematográficas que este año se celebra en Cali. Será en reconocimiento a su larga y exitosa trayectoria en el séptimo arte y en la televisión que empezó hace 40 años haciendo documentales, uno sobre el naturalista alemán Alejandro de Humboldt y otro sobre el pintor cartagenero Hernando Lemaitre Román. Nos contaron que, por una parte, el reconocido director de películas como "La estrategia del caracol" y "Perder es cuestión de método" festejará el reconocimiento a su vida y obra a ritmo de salsa. Por otra, evocará con tristeza la muerte de Fausto Cabrera, su padre, actor de cine, teatro y televisión, director de teatro, escritor y poeta español, nacionalizado colombiano, que ocurrió hace diez años.

MICROLINGOTES

Por ÓSCAR ALARCÓN NÚÑEZ

Ante este despelote ¡ordóñese de la risa!

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El nuevo mingobierno reparte mermelada por hábito. Por eso lo sacaron de la Procu.

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El Pacto de Valledupar no fue un paseo.

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“Los Rodríguez somos así, como Delcy con Maduro”: Angie.

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Algo va de los Gómez Martínez a los Gómez Hurtado.

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La jefe de prensa de Trump duró menos que el director del Dane.

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Sigue el concurso de méritos en De la Espriella Lawyer.

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