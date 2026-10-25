 

Publicidad
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

Alto turmequé: sobre razones, avales y reencauches

Los mejores confidenciales sobre el poder en Colombia.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.

Redacción Política
Mheo
El lado oscuro
Foto: Mheo

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

/

Razones

En épocas de cambios de gabinete, cuando aún no se completan ni los 100 días de la nueva administración, en los mentideros políticos se habló de una razón distinta —y pragmática— de por qué el ministro de Hacienda, Miguel Gómez, no salió del Gobierno pese al revés que terminó afectando el debate del presupuesto de 2027. Por un lado, como lo contó este diario, está en buenas migas con Carlos Suárez, a quien en la Casa de Nariño ya algunos califican como “el verdadero poderoso”. Y por el otro —que es la tesis que está surgiendo—, no se…

Por Redacción Política

Conoce más

Temas recomendados:

Alto turmequé
Síguenos en Google Noticias

 

Comentarios
  • DONALDO(67774)Hace 1 hora
    Tal Cual.
Publicidad
Lo que es tendencia

Inscríbete a nuestros newsletters

Lo bueno que es estar informado y de una manera diferente desde tu correo electrónico.

Selecciona los newsletters que quieres recibir
Al inscribirte, aceptas nuestros T y C y nuestra Política de privacidad.
Infórmate rápido