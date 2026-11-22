Para el último día de noviembre, que es cuando se conmemorará el aniversario de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, está previsto que se sacudan las relaciones internacionales colombianas. Reporteros de este diario fueron informados de que el lunes 30 se firmará el decreto sobre las líneas de base de esas islas, que son una suerte de delimitación soberana. El propósito es incluirlas en las cartas náuticas. No obstante, la Casa de Nariño tiene sobre la mesa la posibilidad de que ese acto derive de una vez en el anuncio de…

Para el último día de noviembre, que es cuando se conmemorará el aniversario de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, está previsto que se sacudan las relaciones internacionales colombianas. Reporteros de este diario fueron informados de que el lunes 30 se firmará el decreto sobre las líneas de base de esas islas, que son una suerte de delimitación soberana. El propósito es incluirlas en las cartas náuticas. No obstante, la Casa de Nariño tiene sobre la mesa la posibilidad de que ese acto derive de una vez en el anuncio de ruptura de relaciones diplomáticas con el régimen del dictador Daniel Ortega. Colombia y Nicaragua tienen un diálogo frío, pero desde esa fecha puede terminar siendo nulo. Incluso, en los pasillos de San Carlos hay voces extraoficiales que indican que en la embajada en Managua no hay más de dos funcionarios activos.

Petro y una marca

El expresidente Gustavo Petro volvió a los plazoletazos el pasado jueves en Cali. Y más allá de las arengas electorales con las que busca mover a sus bases para las regionales de 2027, su paso por la capital del Valle dejó un asunto curioso. Resulta que el exmandatario, quien además afronta el escándalo más duro de su carrera por presuntamente autorizar contratos públicos a cambio de favores sexuales, vestía una prenda deportiva de color blanco, en cuyo pecho destacaba el logo de una reconocida marca nacional. Y eso tiene conexión con un equipo profesional de fútbol. Esa firma vistió a dicha escuadra cuando –por cuenta de sus dueños– estaba en la llamada lista Clinton, y ahora que el exmandatario la porta se encuentra en la misma situación. Al estar en esos catálogos “gringos” de supuestos beneficiarios de recursos de dudosa procedencia, el grueso de sus transacciones debe realizarse en efectivo. Eso sí, un campeón de Libertadores también la exhibió.

Un apretón

Y siguiendo con asuntos del presidente De la Espriella, este miércoles acudió al búnker para presentar él mismo, con medios a bordo, una denuncia por posible corrupción en Barrancabermeja (Santander). La fiscal general, Luz Adriana Camargo, tenía ese mismo día una cita del llamado Consejo de Política Criminal, por lo que no estuvo durante la presentación del mandatario. Eso sí, esperó a que arribara para saludarlo y que el apretón de manos fuese un acto simbólico de entendimiento. Fue un momento clave, porque el sector judicial está en un punto determinante para dilucidar los escándalos que tocan a diversas figuras públicas que, además, tienen intereses en las regionales de 2027.

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Wetscol en el Congreso

Para este 25 de noviembre están previstos varios actos de conmemoración por los 100 años del fin de la construcción del edificio del Capitolio Nacional, en pleno centro de Bogotá. Su desarrollo tardó 78 noviembres. Uno de esos eventos por la celebración contará con el influenciador que se conoce como Westcol (Luis Villa), con quien se tiene previsto un diálogo conjunto con el presidente del Senado, Honorio Henríquez (Centro Democrático), y el procurador general, Gregorio Eljach. Lo que se tiene previsto es que el diálogo dure al menos una hora y se desarrolle mientras recorren las instalaciones. También habrá una exposición fotográfica.

Santos de videopódcast

El expresidente y Nobel de Paz Juan Manuel Santos liderará este 24 de noviembre un acto conmemorativo por los 10 años de la firma del Acuerdo con las extintas FARC. Lo distinto de ese día es que –en vivo y en directo– estará transmitiendo un videopódcast que bautizó “La historia no contada del proceso de paz”. El capítulo se hará con una víctima del conflicto, para que cuente cómo ha cambiado su vida tras lo pactado en La Habana, y con una representante de la comunidad juvenil, para explorar caminos que permitan hacer una nueva pedagogía. Quienes rodean al exmandatario en esta tarea tienen, incluso, equipos que suelen usar a los que se dedican a ser influenciadores. Estará muy activo en redes.

La “CASA tachada” hecha a base de cabello humano la construyó Doris Salcedo y decenas de profesionales con los que trabajó en su taller en el norte de Bogotá. Foto: Archivo particular

La casa de Doris Salcedo en Nueva York

Uno de los eventos culturales mejor recomendados por estos días en Nueva York es la nueva exposición de la artista colombiana Doris Salcedo en la prestigiosa galería White Cube. Se trata de “CASA tachada”, un espacio a base de pelo construido durante tres años en su taller en Bogotá y llevado a la Capital del Mundo para mostrar la vulnerabilidad del hogar de los seres humanos en el mundo de hoy. La exposición abrió el pasado 13 de noviembre, estará hasta el 6 de febrero del año entrante y es doble, porque en la planta superior de la galería, Salcedo presenta otra instalación de 47 vasijas hechas de arroz y cabello humano titulada “Granos de pesar”. “La devastación del desplazamiento y la necesidad humana básica de hogar y sustento” es la impresión que destacan los críticos, al tiempo que subrayan el llamado de la creadora a tipificar como delito el “domicidio”. Además, la galería publicó el libro “Doris Salcedo: hechos (una antología)”, que reúne ensayos de seis expertos “para reflexionar sobre la singular capacidad de la artista para abordar temas de gran gravedad política, al confrontar las preocupaciones más urgentes de nuestro tiempo”.

El profesor Takaaki Kajita. Foto: Getty Images - Getty Images

Por el futuro de la ciencia

La Universidad de los Andes presentará el 2 de diciembre en Bogotá a Takaaki Kajita, físico japonés y Premio Nobel de Física 2015, que hablará sobre cómo piensa Japón la ciencia, cómo se debe invertir para producir mejor conocimiento científico y cómo Colombia se puede servir de países desarrollados. Es reconocido a nivel mundial por el Nobel que ganó junto con el astrofísico Arthur McDonald “por el descubrimiento de las oscilaciones de los neutrinos, que demuestra que los neutrinos tienen masa”, hallazgo que transformó la visión sobre cómo funciona el cosmos. Kajita lidera investigaciones internacionales sobre física de partículas y cosmología. Ha recibido doctorados honoris causa en universidades europeas, es profesor en la Universidad de Tokio y fue director del Instituto de Investigación de Rayos Cósmicos (ICRR) de la Universidad de Tokio. Actualmente es el presidente del Consejo de Ciencias de Japón. Ya había venido a Colombia en 2019, pues estuvo en Medellín, donde participó en un taller internacional sobre detectores de neutrinos y dictó la conferencia “El descubrimiento de las oscilaciones de los neutrinos”.

MICROLINGOTES

Por ÓSCAR ALARCÓN NÚÑEZ

Después del regaño del presidente se pensó que más de uno se IVA.

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Para la construcción del metro van a traer obreros chinos en reemplazo de nuestros “rusos”.

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Hay quienes no hacen el oso, sino el Tigre.

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El próximo libro que va a quemar Ordóñez: El Coronell sí tiene quien le escriba.

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Esa representante del Pacto Histórico tiene una mina de títulos… falsos.

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A la nueva directora de la Andi la recibieron con Murgas y platillos.

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