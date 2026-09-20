Alto turmequé: sobre viajeros, pasaportes y divas

La estrategia diplomática de la Colombia que quiere proyectar el presidente Abelardo de la Espriella tiene dos frentes. Por un lado estará el segundo al mando, José Manuel Restrepo, encargándose de “vender” al país. Eso se traduce en que buscará inversión, abrirá mercados e intentará que en la economía nacional se irriguen recursos de otras naciones más allá del ya principal socio: Estados Unidos. Y, por el otro, el canciller Ómar Bula coordinará los diálogos diplomáticos para apuntar a relaciones más fuertes, entre otros,…

La estrategia diplomática de la Colombia que quiere proyectar el presidente Abelardo de la Espriella tiene dos frentes. Por un lado estará el segundo al mando, José Manuel Restrepo, encargándose de “vender” al país. Eso se traduce en que buscará inversión, abrirá mercados e intentará que en la economía nacional se irriguen recursos de otras naciones más allá del ya principal socio: Estados Unidos. Y, por el otro, el canciller Ómar Bula coordinará los diálogos diplomáticos para apuntar a relaciones más fuertes, entre otros, con naciones árabes que permitan precisamente traer recursos. Todo está coordinado entre los dos despachos y tendrán su primera gran prueba en la Asamblea General de las Naciones Unidas, en Nueva York, a partir de este lunes.



Menos viajeros

A propósito de Naciones Unidas, en el Gobierno se dieron a la tarea de ver cómo hacían más eficiente a la comitiva que va. Uno de los pasos en ese sentido es que primero se calculó que, con base en viajes similares hechos por otras administraciones, la podrían integrar unas 120 personas. Sin embargo, el vicepresidente Restrepo consideró que, siguiendo las directrices de De la Espriella, “era mucha gente”. Por eso, al final este fin de semana viajará a Nueva York un grupo que no supera las 30 personas. Todas tienen funciones definidas y a cada una se le trazaron objetivos que deben cumplirse en suelo estadounidense.



Líos de pasaportes

En los pasillos del Ministerio de Relaciones Exteriores, en pleno corazón de Bogotá, se comenzó a hablar de un informe que seguro dará de qué hablar. Lo que dicen varias fuentes del Palacio de San Carlos es que está en construcción un documento que recogería con todo detalle lo que se considera son las falencias que tienen ahora los pasaportes. Aunque todo está aún en fase de análisis, lo que se sabe es que uno de los principales líos que se ha identificado está en la página que en la libreta lleva la información personal. Entre los sustentos están varias “quejas ciudadanas” que se han presentado tras viajar fuera del país.

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“Escuelas” de drones

Hace un par de semanas se contó en esta sección que hasta en organismos multilaterales ya hay alarma por cómo al país le falta protección para los ataques cada vez más constantes que los grupos criminales perpetran con drones. Y ahora, de acuerdo con cuerpos de inteligencia nacionales, hay un nuevo foco por atender: existen pistas que dan cuenta de escuelas ilegales que usan esas bandas para enseñarles a sus integrantes el uso de esos aparatos; lo principal es “dañar” a la Fuerza Pública. Además, según fuentes de esas instancias, hay rastros de capacitaciones en el exterior que reciben quienes están al frente de esos “centros de preparación”. Si no cambian las cosas, es cuestión de días para que se hagan públicas las pruebas.



Emplayados

Las divisiones en la izquierda siguen fuertes. El capítulo de esta semana se vio por lo que en las propias filas del Pacto Histórico calificaron como “el show en la Cámara”. A varios congresistas de esa colectividad les pareció que llegar con flotadores y toallas a una plenaria para mandar un mensaje simbólico sobre la moción de censura al ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán, sencillamente “salió mal”. Los representantes que lo promovieron dicen que al no permitirse la asistencia del funcionario la puesta en escena quedó coja, pero que en todo caso había que hacerla. Sin embargo, varios senadores les indicaron que eso mostró una falta de preparación argumentativa para dar discusiones de fondo. Uno de los mensajes fue: “Viralizar no es debatir”.



En las mismas

Ahora, en la derecha la situación no es distinta. Reporteros de este diario fueron informados sobre una posible puja interna que se está generando en el Centro Democrático. Resulta que hay un sector de congresistas recién elegidos, que se estrenan en el Capitolio, que están planteando más autonomía y mayor capacidad de opinar sin tener que pasar primero por los filtros de la colectividad. Lo que dicen es que hay otros legisladores que vienen de períodos anteriores que, según el nuevo “combo”, no permiten la renovación de las filas uribistas. La tensión aún se da con tono bajo, pero se analiza si la escalan hasta el expresidente Álvaro Uribe, jefe natural de estas filas, para que dé una línea definitiva sobre cómo actuar.

Fuegos artificiales, batallas de flores en la Croisette, encuentros de aviación en el aeródromo de Cannes-Mandelieu y el acuatizaje de un hidroavión fueron parte de los eventos del primer Festival de Cannes. Foto: Archivo particular - Archivo particular

De película I

Este 20 de septiembre se cumplen 80 años del primer Festival Internacional de Cine de Cannes, evento que empezó a congregar a las estrellas del séptimo arte un año después del fin de la Segunda Guerra Mundial, luego de la cancelación de su primera edición en 1939, debido al comienzo del conflicto bélico. En medio de una crisis diplomática logró desplazar a la Mostra de Venecia, impulsada por el dictador italiano Benito Mussolini.

De película II

No hay que olvidar que entre el 14 y 26 de mayo de 1982, antes de recibir el Premio Nobel de Literatura, el escritor colombiano Gabriel García Márquez formó parte del jurado del XXXV Festival de Cannes por su trayectoria en el cine, que empezó como crítico de películas en El Espectador, en 1954. Gabo fue una de las estrellas en la Costa Azul junto a Geraldin Chaplin, Jean-Jacques Annaud, Suso Cecchi d’Amico, Florian Hopf, Sidney Lumet, Mrinal Sen, Claude Soule, René Thévenet y Giorgio Strehler, este último en calidad de presidente. Su experiencia la dejó en dos artículos que redactó para este diario, tituladas “Jurado en Cannes”, publicado el 26 de mayo de 1982, e “Infidencias de un jurado en Cannes”, que salió el 2 de junio siguiente. Como lo hizo después en la ceremonia de recepción del Nobel en Estocolmo, en Cannes García Márquez rompió la tradición de usar esmoquin en la ceremonia final.

Amparo Grisales en la portada de Cromos en 1973. Foto: Archivo particular - Archivo particular

Me llamo Amparo

Este sábado 19 de septiembre la actriz, modelo y presentadora manizaleña Amparo Grisales cumplió 70 años. En nuestro archivo encontramos la primera portada que le dio la revista “Cromos” en 1973, cuando empezaba a protagonizar varios proyectos de televisión y cine. En total dejó un récord de 25 portadas de ese inolvidable magazín, la última como presentadora del exitoso reality “Yo me llamo”, de Canal Caracol, donde actualmente sigue al aire.

Microlingotes

Por: Óscar Alarcón Núñez

En este Gobierno no se necesitan ruedas de prensa, porque todo está ha… vladdo.

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A propósito, Vladdo hizo un buen Cambio.

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¿Y sigue nuestro embajador en Suecia? Él practica el acoso textual.

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“Una limusina por el amor de Dios”, así dicen en Ecopetrol.

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Se hacía llamar “Bendito mayor”. Ahora es “maldito menor”.

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Doctrina Trump: certificada Venezuela y descertificada Colombia.

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Lo que pasa en nuestra justicia es que no alcanza para todos.

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