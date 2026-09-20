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Alto turmequé: sobre viajeros, pasaportes y divas

Los mejores confidenciales sobre el poder en Colombia.

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Redacción de El Espectador
20 de septiembre de 2026 – 08:00 a. m.
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Diplomacia intensa

La estrategia diplomática de la Colombia que quiere proyectar el presidente Abelardo de la Espriella tiene dos frentes. Por un lado estará el segundo al mando, José Manuel Restrepo, encargándose de “vender” al país. Eso se traduce en que buscará inversión, abrirá mercados e intentará que en la economía nacional se irriguen recursos de otras naciones más allá del ya principal socio: Estados Unidos. Y, por el otro, el canciller Ómar Bula coordinará los diálogos diplomáticos para apuntar a relaciones más fuertes, entre otros,…

Por Redacción de El Espectador

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