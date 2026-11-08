 

Publicidad
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

Alto turmequé: sobre visitantes, revisores, supervisores y expectativas

Los mejores confidenciales sobre el poder en Colombia.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.

Redacción Política
Guardia “petroriana”
Guardia “petroriana”
Foto: Mheo

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

/

Amarrando la visita

Por estos días que hay ruidos en el Palacio de San Carlos por la forma en que Omar Bula se expresaba antes de ser canciller sobre el Partido Demócrata de Estados Unidos, al punto que se ha ventilado la posibilidad de hacer un relevo en ese cargo, se comenzó a trazar una estrategia diplomática para evitar una cancelación. Para finales de noviembre está previsto que el vicepresidente J. D. Vance visite Colombia y se reúna con el presidente Abelardo de la Espriella, pero como los republicanos perdieron estrepitosamente las…

Por Redacción Política

Conoce más

Temas recomendados:

Alto turmequé
Síguenos en Google Noticias

 

Comentarios
Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Publicidad
Lo que es tendencia

Inscríbete a nuestros newsletters

Lo bueno que es estar informado y de una manera diferente desde tu correo electrónico.

Selecciona los newsletters que quieres recibir
Al inscribirte, aceptas nuestros T y C y nuestra Política de privacidad.
Infórmate rápido