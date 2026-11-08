Alto turmequé: sobre visitantes, revisores, supervisores y expectativas

Por estos días que hay ruidos en el Palacio de San Carlos por la forma en que Omar Bula se expresaba antes de ser canciller sobre el Partido Demócrata de Estados Unidos, al punto que se ha ventilado la posibilidad de hacer un relevo en ese cargo, se comenzó a trazar una estrategia diplomática para evitar una cancelación. Para finales de noviembre está previsto que el vicepresidente J. D. Vance visite Colombia y se reúna con el presidente Abelardo de la Espriella, pero como los republicanos perdieron estrepitosamente las…

Por estos días que hay ruidos en el Palacio de San Carlos por la forma en que Omar Bula se expresaba antes de ser canciller sobre el Partido Demócrata de Estados Unidos, al punto que se ha ventilado la posibilidad de hacer un relevo en ese cargo, se comenzó a trazar una estrategia diplomática para evitar una cancelación. Para finales de noviembre está previsto que el vicepresidente J. D. Vance visite Colombia y se reúna con el presidente Abelardo de la Espriella, pero como los republicanos perdieron estrepitosamente las elecciones de medio término pues están redefiniendo prioridades. El segundo al mando en la administración de Donald Trump ya reconoció algunos errores cometidos, por lo que le están poniendo más atención a la agenda interna; y es ahí donde el viaje a Bogotá y Barranquilla podría terminar relegado. Desde la Casa de Nariño y el Ministerio de Relaciones Exteriores, con el apoyo de la embajada en Washington, hay muchos movimientos para evitar que se caiga el periplo.

“Operación espejo”

Al menos una decena de personas del Gobierno, con apoyo del Ministerio de Justicia, estuvieron en las plenarias de Cámara y Senado de comienzos de esta semana exclusivamente verificando que los textos de la ley de sometimiento aprobados en ambas corporaciones fueran idénticos; una suerte de operación espejo. Estos asesores analizaron los contenidos y hasta la puntuación, y mantuvieron diálogo permanente con los ponentes para evitar que se repitiera el error del presupuesto general que –por una diferencia en solo uno de los ítems votados– terminó viciado y expidiéndose por decreto. La estrategia al final sirvió para evitar una discusión más de conciliación y que la norma se sancionara este 4 de noviembre. Se supo, además, que intentarán emularla con la ley de ajuste fiscal para esquivar inconvenientes.

Bajo supervisión

Siguiendo con las estrategias legislativas, hay otra razón que también usa la Casa de Nariño para blindar el debate de la ley de ajuste fiscal. En esta sección se contó que, pese a las promesas de campaña, sí habría nuevos impuestos para tapar el hueco del erario que se abrió en la pasada administración. Y eso se confirmó con el articulado que la semana pasada le entregó el Ejecutivo al Congreso. Pero como varios de esos gravámenes se quedarán sin respaldo de las bancadas oficialistas, que ya alistan proposiciones conjuntas para tumbarlos, habrá necesariamente modificaciones al contenido de la norma. La intención es que las comisiones económicas conjuntas y las plenarias tengan todo armonizado para que –luego de los varios ajustes– no se vicie el proyecto al estilo del presupuesto.

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Primera llamada

El nuevo ministro del Interior, Alejandro Ordóñez, comenzó la semana haciendo empalme para recibir la cartera. Y, en medio de las reuniones que se requieren para un proceso así, se dio una llamada clave. Resulta que el funcionario se comunicó directamente con el expresidente Álvaro Uribe, jefe natural del Centro Democrático, para consolidar el respaldo de esa colectividad a la agenda del Gobierno en el Congreso. El diálogo se dio en buenos términos y, según fuentes del entorno de los dos, el acuerdo tácito es mantener los puentes para tramitar las diferencias que surjan. La primera ya se hizo pública, pues el uribismo no respalda que haya más impuestos vía ajuste fiscal, por lo que la tarea del nuevo jefe del despacho político es conciliar ese tipo de posiciones con los intereses de la Casa de Nariño. Las conversaciones con las jefaturas de los partidos continuarán.

El magistrado amigo

Aunque en las últimas semanas, sectores de Salvación Nacional y el Centro Democrático han afirmado que los togados de la JEP han tenido posturas contra los militares y en favor de la izquierda, lo cierto es que hay un magistrado auxiliar en esa jurisdicción que viene de las huestes del designado ministro del Interior Alejandro Ordóñez. Se trata de Andrés Balcázar González, quien fue asesor de Ordóñez durante su paso por la Procuraduría. En Google Académico se pueden leer los artículos de Balcázar en los que cuestiona el derecho al aborto y critica severamente la jurisprudencia de la Corte Constitucional al respecto. La pregunta que muchos se hacen es hasta qué punto sus posturas ultraconservadoras podrán incidir en los casos de víctimas de violencia sexual que abortaron o de otras víctimas con orientaciones sexuales diversas que fueron atacadas por las antiguas Farc.

Debate histórico…

En las filas del Pacto Histórico hay revuelo por todo lo que pasa en torno al expresidente Gustavo Petro. Las denuncias en su contra están pasando factura en la cúpula de la colectividad, al punto que poco a poco están llegando voces que piden hacer un cambio en el rol del exmandatario. En efecto, lidera la organización de las elecciones regionales y tira línea sobre quiénes deben ser los candidatos, pero el ruido que lo rodea está comenzando a alejar parte de la militancia, en especial sectores feministas que se habían mantenido firmes en su respaldo hasta este momento. El mensaje ya se le entregó al propio exjefe de Estado, para que sea una suerte de ideólogo y deje lo operativo en otras manos, pero la respuesta oficial no ha llegado, aunque sí ha hecho saber que aceptar algo así es casi que entregar su inocencia.

Expectantes

La Misión de Verificación de las Naciones Unidas, que hace una década supervisa que se cumpla el acuerdo que se firmó con las Farc en 2016, comenzó a operar en este mes de noviembre con las nuevas reglas que surgieron desde el Consejo de Seguridad. Y en sí es que ya no tiene competencia sobre lo relacionado con los temas agrarios. En ese marco, hay expectativa sobre cómo será el diálogo con los voceros en asuntos de paz y seguridad que ha designado el presidente Abelardo de la Espriella, como es el caso de Viviane Morales, quien ahora lidera la Oficina del Comisionado de Paz. Sin embargo, cuando reporteros de este diario consultaron si ya hubo diálogos directos entre estos despachos, el multilateral y el nacional, la respuesta sencilla fue “no”. Ahora bien, la disposición diplomática a que haya vasos comunicantes se mantiene, pero en ambos lados reconocen que, por la diferencia de visión sobre lo que debe pasar con lo pactado en La Habana, la relación puede fluir menos de lo esperado.

Muy aplicados

El alcalde de Montería Hugo Kerguelén García (centro, de gafas) visitó varios colegios para celebrar los resultados y seguir mejorando el nivel educativo. También grabó un pódcast con José Galeano Anaya, estudiante de la IE Juan XXIII, que logró el puntaje más alto de la Costa Caribe con 454 puntos. Foto: Archivo particular

En Montería, capital del departamento de Córdoba, están felices con los resultados de las Pruebas Saber 11, porque la ciudad dio un salto histórico del puesto 29 en 2023 al 4.º lugar en 2026 a nivel nacional. Entre los diez mejores colegios oficiales de Colombia, tres son monterianos: las Instituciones Educativas (IE) Kilómetro 12 (3.º lugar), Mercedes Ábrego (5.º) y Antonio Nariño (6.º), superando a ciudades como Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla. Destaca la IE Kilómetro 12, que, siendo un plantel rural, se consolidó como el mejor colegio de la región Caribe y el tercero de todo el país. Muchos le dan crédito a Hugo Kerguelén García, alcalde de Montería, por atreverse a transformar el modelo educativo local, pues la Alcaldía vinculó a formadores especializados e implementó un programa de experiencias internacionales en países como Inglaterra, España, Corea y Japón para los mejores estudiantes.



MICROLINGOTES

Por ÓSCAR ALARCÓN NÚÑEZ

Cerraron la biblioteca de la Cancillería. Por eso Omar Bula Escobar está en Capilla.

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Están desapareciendo a nuestros lingüistas. Primero fue Caro y Cuervo y ahora Marco Fidel Suárez.

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Pero Suárez, el bueno.

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Tanta fue la palera a Trump que el partido republicado ya no es rojo sino Rubio.

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El presidente del Paraguay quedó des… bancado.

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Que a nuestro nuevo embajador en Londres no lo reciban con frambuesas.

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En el petrismo hay crisis. Son víctimas de un coito circuito.

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