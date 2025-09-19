“Fue editado caprichosamente”: Leyva habla nuevamente del audio contra Petro. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El excanciller Álvaro Leyva volvió a referirse a los audios revelados en los que se le escucha hablando de un plan para sacar al presidente Gustavo Petro del poder. En esta oportunidad aseguró que la grabación fue “editada caprichosamente”.

Leyva ha estado en el ojo del huracán desde hace meses debido a los audios revelados por El País América y las diferentes cartas que ha publicado en su cuenta de X haciendo señalamientos contra el presidente Petro de supuestas problemáticas con los estupefacientes. Por esto último ha asistido en varias oportunidades a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, que le abrió una investigación al jefe de Estado.

En todo caso, Leyva asegura que los audios fueron alterados y que a esta conclusión llegó luego de que estos fueran examinados por un ingeniero de sistemas, perito forense: "La grabación referida fue objeto de un peritaje por un autorizado forense. Esto con el propósito de analizar la originalidad de dicho archivo por medio de metadatos. Se logró determinar que el audio no es original ni se presenta íntegro. Fue editado caprichosamente".

Y lanzó una pregunta: “¿Será que con lo anterior se entramó una conspiración en mi contra y contra funcionarios de Estados Unidos de América residentes en los propios Estados Unidos o que se encontraban o se encuentran en el exterior?“.

La discusión en torno a Leyva volvió a tener el foco encima luego de que el presidente Petro asegurara esta semana que un funcionario de los Estados Unidos viajaría a Colombia para reunirse con Leyva, con el expresidente Álvaro Uribe y el representante de Cambio Radical Carlos Alberto Cuenca, quien es investigador del jefe de Estado en el caso de presuntas problemáticas con los estupefacientes.

Este comentario fue rechazado por el expresidente Uribe, quien señaló: “Yo no intrigo en la justicia ni aquí ni en el extranjero. El Presidente Petro debería trabajar en lugar de pasar haciendo chismes”.

Antes de que se revelaran los audios de Leyva, fue el presidente Petro quien señaló presuntos planes en su contra para sacarlo de la Casa de Nariño. Al parecer, este mismo audio llegó primero a su despacho, lo que lo apartó duramente de la vicepresidenta Francia Márquez, quien aparecía mencionada.

