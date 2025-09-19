Estos son los detalles de la cumbre opositora entre uribistas y Cambio Radical

Expresidente Álvaro Uribe y exvicepresidente Germán Vargas Lleras. Foto: Archivo

Los partidos Centro Democrático y Cambio Radical ya tienen casi que todo listo para realizar la cumbre de oposición al gobierno del presidente Gustavo Petro. De esta cita, que será el próximo miércoles 24 de septiembre, saldrá un manifiesto político y posibles acuerdos para las elecciones. Hay expectativa por la asistencia del expresidente Álvaro Uribe y del exvicepresidente Germán Vargas Lleras.

Los partidos acordaron que en la mañana del próximo miércoles se encontrarán en el Hotel Tequendama para construir una agenda conjunta y presentarla para las elecciones al Congreso y a la Presidencia.

“De esta cumbre se derivará un manifiesto político conjunto, fijando la postura unificada frente a los proyectos de ley en curso: reforma tributaria, ley de sometimiento, reforma a la salud y constituyente”, se lee en la agenda que organizaron las dos colectividades.

Como lo indicó El Espectador desde hace una semana, en esta cita venían trabajando varios congresistas de los dos partidos, que esperan que haya un encuentro oficial entre Uribe y Vargas Lleras, quienes tomaron las riendas de la campaña electoral en un intento de frenar al proyecto petrista.

Mientras Vargas define fecha para lanzar su aspiración presidencial, el expresidente Álvaro Uribe inicia campaña por el Congreso, luego de que se anunciara que ocupará el renglón número 25 de la lista cerrada al Senado del Centro Democrático. La colectividad espera que esta estrategia les funcione para alcanzar una buena cifra de escaños en el Legislativo, pues en 2022 perdió seis sillas en el Senado y 16 en la Cámara de Representantes.

En todo caso, se espera la asistencia de aproximadamente 100 personas entre representantes, senadores y directivos del Centro Democrático y Cambio Radical e invitados como el embajador de los Estados Unidos en Colombia, John McNamara.

Además de las reformas del gobierno Petro, en el foro se abordarán la transición energética, la reciente descertificación de los Estados Unidos a Colombia en la lucha contra las drogas, la situación fiscal y la seguridad y defensa nacional.

