Gobierno volverá a medirse en el Senado: agendan debate de reforma a la salud

El gobierno del presidente Gustavo Petro volverá a medir sus fuerzas en el Senado una vez se retome el trámite de la reforma a la salud, cuyo tercer debate fue agendado para este próximo martes 23 de septiembre. Así está el panorama.

Tras varios meses estancada, la Comisión Séptima del Senado agendó el tercer debate de la iniciativa para el próximo martes a las 10:00 de la mañana. Ya hay dos ponencias: positiva (Pacto Histórico) y negativa (Centro Democrático) y está por radicarse la alternativa, que ha ido ganando respaldo.

Se trata de un trámite complejo y eso lo sabe el gobierno del presidente Gustavo Petro, pues esta comisión ya le ha hundido dos importantes proyectos, la anterior reforma a la salud y la reforma laboral, que luego fue revivida en la plenaria y aprobada en la Comisión Cuarta.

Todavía más cuando el bloque opositor de esta comisión, que es de aproximadamente nueve de catorce senadores, sigue siendo mayoría y ya ha levantado dudas sobre el aval fiscal de la reforma. Igualmente, ha compartido fuertes críticas sobre las intervenciones del Gobierno a varias EPS, especialmente a la Nueva EPS.

La Nueva EPS está en el centro del debate luego del informe que publicó la Contraloría General sobre sus estados financieros, que se agravaron tras ser intervenida por el Gobierno en abril de 2024.

La Casa de Nariño dice por su parte que los anteriores directivos de la entidad maquillaron varias facturas y ocultaron la compleja situación financiera. De hecho, recientemente cuatro exdirectivos fueron acusados por la Fiscalía General.

Esta situación no pasará de largo en medio del debate de la reforma a la salud, y la Casa de Nariño ya examina rutas alternas en caso de que se vuelva a hundir la medida en la misma comisión. Entre las posibilidades está el llamar nuevamente a la movilización para “presionar” a los nueve senadores (Nadia Blel, Esperanza Andrade, Alirio Barrera, Honorio Henríquez, Miguel Ángel Pinto, Norma Hurtado, Ana Paola Agudelo, Lorena Ríos y Berenice Bedoya).

A su vez, se viene analizando si otra comisión podría debatir la reforma en caso de que no pase en la Séptima, pero esto implicaría que la plenaria apruebe primero una eventual apelación. Ante estos panoramas, ya varios congresistas del bloque opositor de la comisión piensan que lo mejor sería aprobar una ponencia alternativa para que luego sea la plenaria la que realice modificaciones.

