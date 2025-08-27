Abanico de precandidatos afines a Petro llegó a 10: Quintero y Saade están presentes

Daniel Quintero, Alfredo Saade, Iván Cepeda, Gustavo Bolívar, Alí Bantú, María Pizarro, Carolina Corcho, Gloria Ramírez, Susana Muhamad y Gloria Flórez son los precandidatos del sector de la izquierda más afín al presidente Gustavo Petro. Foto: Archivo Particular

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Luego de varios diálogos con el presidente Gustavo Petro y delegados suyos encargados de la estrategia política para las elecciones de 2026, dos de los nombres que más resistencia generan entre la izquierda tradicional fueron confirmados en el abanico de precandidatos que estarán en la consulta que el Pacto Histórico quiere realizar el próximo 26 de octubre.

En efecto, tanto el exalcalde Daniel Quintero como el pastor Alfredo Saade buscarán un cupo en esa cita a urnas, en la cual el progresismo que lidera el jefe de Estado buscará sacar una ficha que compita por la reelección de ese proyecto político en las elecciones del siguiente año.

Más información: Petro le da guiño a Maduro mientras Washington le muestra los dientes a Venezuela

La intención de que estos dos nombres estén en el tarjetón, pese a las duras controversias internas que desatan, tiene que ver con pragmatismo electoral. De acuerdo con fuentes de este proceso, el hecho de que estén presentes jalonará votos en contra de ellos y podría atraer a fracciones de otras tendencias para intentar incidir en el balotaje, lo que al final –independiente de quién gane en urnas– se traducirá en mayor participación en la consulta; eso es mostrar músculo electoral.

Es por eso que a los otros ocho aspirantes les tocó aceptar la decisión de quien lidera este grupo, quien en todo caso no se pronuncia en público sobre los procesos para esquivar una posible participación indebida en política.

Consulte aquí: Se registró cita ampliada de varios precandidatos de oposición al presidente Petro

Así las cosas, esta fracción de la izquierda tiene ya 10 precandidatos: Daniel Quintero, Alfredo Saade, Iván Cepeda, Gustavo Bolívar, Alí Bantú, María José Pizarro, Carolina Corcho, Gloria Inés Ramírez, Susana Muhamad y Gloria Flórez.

En medio de estas definiciones, cargadas de pragmatismo político para ganar votos, también se están definiendo metodologías internas para garantizar la participación de candidatos de diversa índole en las listas de Cámara y Senado.

Es de su interés: Expediente de la campaña Petro en el Consejo Electoral sería votado el 11 de septiembre

Sin embargo, esto ha generado ruidos internos, pues a través de redes los mimos militantes de este espectro han publicado las peleas internas y se han quejado de falta de garantías, lo cual, incluso, generó que el propio Petro exigiera más orden. Por eso, quienes lideran el proceso han tomado cartas en el asunto para superar las diferencias.

👁‍🗨 Conozca cómo votan los senadores y representantes a la Cámara en ‘Congreso a la mano’.

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en los temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; dcristancho@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com ; lbotero@elespectador.com o lperalta@elespectador.com.