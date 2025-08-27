No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Canciller defiende zona binacional para “dar continuidad” a relaciones con Venezuela

La canciller Rosa Villavicencio aseguró que es una apuesta que viene desde el Plan Nacional de Desarrollo. También se refirió a una reciente conversación que sostuvo con John McNamara, encargado de Negocios de la embajada de Estados Unidos en Colombia.

Redacción Política
27 de agosto de 2025 - 06:38 p. m.
El presidente Gustavo Petro y Nicolás Maduro el 1° de noviembre de 2022.
El presidente Gustavo Petro y Nicolás Maduro el 1° de noviembre de 2022.
Foto: EFE - MIGUEL GUTIERREZ
Rosa Villavicencio, recién posesionada canciller, defendió la firma del memorando de entendimiento con la Venezuela de Nicolás Maduro para crear una zona binacional en la zona fronteriza entre ese país y Colombia.

Aseguró que la firma del acuerdo es “una intención programática que se firmó para darle continuidad al restablecimiento de las relaciones Colombia - Venezuela”. Recordó que en el Plan Nacional de Desarrollo aprobado en el Congreso en 2022 se explicita la intención de restablecer el diálogo diplomático entre los dos países.

“Buscamos mantener un diálogo diplomático e iniciar acciones que mejoren la vida de las personas que viven en las fronteras”, afirmó Villavicencio a la salida de un debate de control político en el Congreso.

Sobre la relación con Estados Unidos aseguró que “no son contradictorias en el sentido de atender a las poblaciones y de la atención diplomática. En Estados Unidos tenemos cerca de tres millones de colombianos, un fluido comercio y unas relaciones de más de 200 años”. Y aseguró que tanto el gobierno del presidente Gustavo Petro como el de su homólogo Donald Trump apuestan “por los principios básicos de la democracia, la soberanía y las buenas relaciones”.

Finalmente, la canciller reiteró que “no ha habido y no habrá crisis con los pasaportes”. Este 1° de septiembre empezará la etapa de transición. Se espera que el Gobierno firme con Thomas Greg & Sons una prórroga al actual contrato para que la multinacional se mantenga al frente de la impresión de pasaportes durante siete meses más. El 1° de abril de 2026 iniciará el modelo público, en el que, durante 10 años, la Imprenta Nacional de Colombia y la Casa de la Moneda de Portugal se encargarán del proceso.

“Tenemos 116 mil pasaportes de personas que lo renovaron sin necesidad y no los han reclamado”, apuntó la funcionaria petrista.

Por Redacción Política

Michael Myers(apgw0)Hace 38 minutos
La canciller rosa chavista esta impulsando la creación del santuario del coce para que nadie los moleste y puedan realizar sus actividades de narcotráfico en conjunto con la narcodictadura.
