Uribe habla de colombianas detenidas en Israel y carga contra la diplomacia de Petro

Presidente Gustavo Petro y expresidente Álvaro Uribe. Foto: Archivo

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El expresidente Álvaro Uribe Vélez publicó en la mañana de este viernes un nuevo mensaje en X cuestionando la gestión del gobierno de Gustavo Petro. En esta oportunidad, el jefe opositor se fue de frente contra el manejo de las relaciones diplomáticas en la actual administración, puntualmente por lo que está pasando con Israel. Además, cuestionó que el oficialismo esté respaldando protestas contra gremios económicos, como es el caso de la ANDI.

En su mensaje, Uribe Vélez se refirió al caso de las dos colombianas que viajaban en la flota que intentaba llevar ayuda humanitaria a la franja de Gaza y que fueron detenidas por militares israelíes: Luna Barreto y Manuela Bedoya. Según dijo, es responsabilidad del Ejecutivo gestionar el retorno de ambas ciudadanas. “Un gobierno cuidadoso en la relaciones internacionales ya tendría de vuelta a las dos damas colombianas”, aseguró el exmandatario.

Un gobierno cuidadoso en las Relaciones Internacionales ya tendría de vuelta a las dos damas colombianas.



El problema no es la Andi que lucha por el bienestar general, el problema es el Gobierno que cosecha el fruto de sus discursos y actitudes, que todo lo destruye. — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) October 3, 2025

Lea también: Registrador y mindefensa se reunieron con el Pacto Histórico: ¿de qué hablaron?

Cabe recordar que este caso fue el que desató una escalada en la pelea diplomática del presidente Gustavo Petro contra el Israel de Benjamín Netanyahu, por lo cual el mandatario colombiano ordenó expulsar del país a toda la delegación diplomática de Israel y habló de cancelar por completo el tratado de libre comercio con esa nación. La reacción del presidente fue ampliamente cuestionada por sectores de la oposición que la calificaron como una decisión sin análisis técnico y que podría afectar la economía del país.

En su trino, el expresidente Uribe también lanzó una puya con relación a la polémica de los últimos días por las protestas propalestina que se han llevado a cabo en Bogotá y, especialmente, cerca de sedes de gremios económicos, como es el caso de la Asociación Nacional de Industriales (ANDI). Como algunas figuras del petrismo han respaldado estas expresiones, desde la oposición han señalado que se trataría de una especie de hostigamiento y de estrategias políticas para capitalizar electoralmente el discurso sobre Israel y el genocidio en Palestina.

No se pierda: Gobierno Petro tiene plan B tras tensiones con EE. UU.: tres carteras se están moviendo

“El problema no es la ANDI, que lucha por el bienestar general, el problema es el gobierno que cosecha el fruto de sus discursos y actitudes, que todo lo destruye”, concluyó Uribe en el trino que publicó este viernes.

👁‍🗨 Conozca cómo votan los senadores y representantes a la Cámara en ‘Congreso a la mano’.

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en los temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; dcristancho@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com ; lbotero@elespectador.com o lperalta@elespectador.com.