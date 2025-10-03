Logo El Espectador
Registrador y mindefensa se reunieron con el Pacto Histórico: ¿de qué hablaron?

Los funcionarios también abordaron el tema de seguridad y orden público de cara a las elecciones de los Consejos Municipales y Locales de Juventud y los comicios atípicos de alcaldes y gobernadores.

Redacción Política
03 de octubre de 2025 - 01:14 p. m.
Foto: Registraduría
La Registraduría Nacional reportó este viernes que la cabeza de dicha entidad, Hernán Penagos, sostuvo un encuentro de alto nivel con el ministro de Defensa, general (r) Pedro Sánchez, para hablar de la logística y seguridad de las diferentes elecciones que tendrá el país en los próximos meses. Según el ente, ambos también sostuvieron una reunión con delegados del Pacto Histórico, fuerza política que definirá candidato presidencial en la consulta del 26 de octubre.

“Nos reunimos con el Movimiento Político Pacto Histórico para ir definiendo los puestos y las mesas de votación que instalará la Registraduría Nacional en el territorio nacional y también para revisar toda la logística necesaria para el buen suceso de esta consulta”, aseguró el registrador Penagos.

El ministro Sánchez señaló que este tipo de reuniones dan muestra de diálogo democrático entre las instituciones y se suman al voto como garantía de democracia. Según explicó, su tarea en este contexto electoral es garantizar que todos los colombianos habilitados para votar puedan ejercer su derecho en cualquier departamento y municipio.

En este punto, el ministro señaló que, además de garantizar la seguridad en los procesos electorales a través de la presencia de la fuerza pública en las regiones, se requiere que los ciudadanos cuiden el lenguaje y construyan una “democracia madura, que invite más a la unión y a la reflexión como país que a la polarización y el odio”.

Sobre la consulta del Pacto Histórico, la Registraduría recordó que en total hay 538 precandidatos postulados. De estos, 535 aspiran a llegar a las elecciones de Congreso de la República (390 a la Cámara de Representantes y 145 al Senado de la República) y tres a las elecciones de presidencia de la República: Iván Cepeda, Carolina Corcho y Daniel Quintero.

Las campañas de los integrantes del Pacto ya están lanzadas. Este jueves, el precandidato Cepeda recibió el respaldo oficial de un amplio sector del petrismo, que incluye a varias de las figuras que renunciaron a sus aspiraciones presidenciales, entre esos María José Pizarro, Gustavo Bolívar, Susana Muhamad, Gloria Flórez, Gloria Inés Ramírez y Alí Bantú. Quintero y Corcho no se quedan atrás y también han anunciado alianzas con figuras de izquierda y, además, preparan por correrías por diferentes zonas del país para buscar votos que inclinen la balanza en su favor en la consulta del 26 de octubre.

enriqueparra1978(84821)Hace 12 minutos
Dijo el Ministro en esas reuniones: "se requiere que los ciudadanos cuiden el lenguaje y construyan una “democracia madura, que invite más a la unión y a la reflexión como país que a la polarización y el odio”. Pero es que los ciudadanos no tienen la atención de los medios: los que insultan y riegan el miedo por todo Colombia son los políticos de la oposición. A ellos les responden los ciudadanos con fuerza, para no dejarse intimidar. La oposición debe calmarse.
