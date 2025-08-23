Uribe Vélez visitó tumba de Uribe Turbay y habló desde parque donde le dispararon

El expresidente Álvaro Uribe Vélez le rindió este 23 de agosto un homenaje al asesinado senador Miguel Uribe Turbay. Foto: Captura de video

El expresidente Álvaro Uribe Vélez estuvo en la mañana de este sábado en Bogotá para visitar la tumba en la que el pasado 13 de agosto fue enterrado del asesinado senador y precandidato Miguel Uribe Turbay, quien tenía el aval del Centro Democrático. También se dirigió hasta el lugar en el que el pasado 7 de junio, en el barrio Modelia, un gatillero de 15 años le disparó en ocho oportunidades, logrando impactar tres de esas balas sobre el ya fallecido legislador.

Estas visitas las hizo rodeado de varios de los integrantes de su colectividad, como la senadora María Fernanda Cabal, el representante Andrés Forero, el ahora precandidato Miguel Uribe Londoño –padre del asesinado Uribe Turbay– y, entre otros, su asesor José Obdulio Gaviria.

Y las hizo, además, porque cuando se realizaron las exequias, Uribe Vélez estaba cobijado con medida de prisión domiciliaria tras la condena a 12 años por soborno en actuación penal y fraude procesal, la cual está en revisión de segunda instancia y solo hasta esta semana una tutela le permitió esperar esa decisión en libertad.

Su paso por el Cementerio Central, donde está la tumba de Uribe Turbay, tuvo registro audiovisual y fotográfico, pero desde el parque de Modelia sí dio un discurso con claves electorales.

En efecto, dijo que ese lugar debía servir para, desde su óptica, recordar que se requiere más seguridad y un nuevo rumbo para el país. “La seguridad que proteja la libertad para que se pueda emprender sin la condición de contar con el afecto o de sufrir la amenaza del desafecto del gobernante”, precisó.

Y luego agregó: “Seguridad que proteja la expresión libre del ciudadano sin la censura del Gobierno ni el privilegio de sus favoritos”.

El exmandatario también se refirió a lo que considera debe ser el rumbo a nivel empresarial y laboral, pero esta vez esquivó referencias directas al presidente Gustavo Petro y a otros sectores a los que venía aludiendo en las intervenciones públicas que ha realizado desde que recuperó su libertad.

Este paso también se enmarca en la campaña de los cinco precandidatos que tiene –Miguel Uribe Londoño, María Fernanda Cabal, Paloma Valencia, Paola Holguín y Andrés Guerra–, quienes precisamente tienen este domingo un foro virtual sobre lucha contra la corrupción.

Estas son las palabras que leyó Uribe Vélez:

