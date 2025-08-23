“En Colombia hay plenas garantías para el ejercicio de la democracia”: Registraduría

Hernán Penagos, registrador Nacional, aseguró que en el país "hay plenas garantías para el ejercicio de la democracia". Foto: @Registraduria

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Luego de que el presidente Gustavo Petro volviera a criticar una parte esencial del proceso electoral colombiano al lanzar dardos sobre los escrutinios, el registrador Nacional, Hernán Penagos, le respondió de forma táctica advirtiendo que en el país están todas las garantías de transparencia para las elecciones. No obstante, hizo un llamado sobre la seguridad.

Y lo hizo desde Bucaramanga, donde este viernes participó en un foro de asuntos electorales, durante el cual dejó en claro que –desde su entidad– se está trabajando para que el blindaje que tienen los comicios se mantenga y se fortalezca.

Más información: Izquierda y derecha forzaron en solo 12 horas un cisma de impacto electoral por 2026

“En Colombia hay plenas garantías para el ejercicio de la democracia. En las elecciones participan funcionarios y jueces y hay múltiples procesos que garantizan resultados precisos y confiables”, precisó Penagos.

También precisó que “no existe ninguna posibilidad de que la Registraduría anuncie resultados que no hayan sido diligenciados en las actas de mesa; ciudadanos, jueces y notarios le brindan integridad al proceso electoral”.

Consulte aquí: Petro habló ante la institucionalidad del país: defendió su gestión y lanzó críticas

Estos pronunciamientos se dan tras las críticas que lanzó el presidente Petro sobre los escrutinios durante un evento de la Corte Constitucional, el cual se realizó el miércoles pasado en Bogotá.

En ese evento volvió a decir que, desde su perspectiva, no se puede “confiar” en parte del sistema electoral, debido –según él– a que una firma privada está en ese proceso. Y, de hecho, es la misma empresa a la que viene lanzándole varias cargas verbales desde que llegó al poder.

Es de su interés: Iván Cepeda se lanzó como precandidato presidencial del Pacto Histórico

“¿Por qué dice que podemos confiar? Una sentencia judicial del Consejo de Estado ordenó cambiar el software de escrutinio; nos dejan manejar los computadores, pero no podemos auditar los algoritmos, que los manejan Thomas Greg & Sons”, dijo ese día el jefe de Estado hablándole de forma directa al registrador Penagos.

Pero más allá de las críticas y las respuestas, sobre la mesa está el tema de la seguridad en torno al proceso electoral, sobre el cual hay varias alertas y que están en la lupa de las autoridades.

En contexto: Miguel Uribe Londoño tomará las banderas de su hijo y será precandidato presidencial

Y no solo por el magnicidio del senador y precandidato Miguel Uribe Turbay, o por el atentado contra el representante Julio César Trina, sino porque la oleada terrorista que se registró el jueves en Valle (con un atentado que dejó seis muertos) y en Antioquia (tras el ataque a un helicóptero policial por el que murieron 13 uniformados) abre el debate sobre las garantías para hacer proselitismo.

Fue precisamente por eso que el registrador Penagos precisó que el próximo martes se tiene previsto revisar este asunto con varias entidades.

Otras noticias: Funcionarios de la Cancillería no podrán hablar con medios sin autorización de la ministra

“El próximo martes, a instancias de la Procuraduría y autoridades nacionales, revisaremos el Plan Democracia para analizar el despliegue de seguridad con miras a las elecciones de Congreso y Presidencia. Los últimos hechos de violencia nos obligan a ser muy rigurosos”, enfatizó el funcionario.

"En Colombia, hay plenas garantías para el ejercicio de la democracia. En las elecciones participan funcionarios y jueces y hay múltiples procesos que garantizan resultados precisos y confiables", sostuvo.



Agregó que habrá más mesas de votación, mayores garantías operacionales,… pic.twitter.com/ueZ7zHXxz4 — Registraduría Nacional del Estado Civil (@Registraduria) August 22, 2025

👁‍🗨 Conozca cómo votan los senadores y representantes a la Cámara en ‘Congreso a la mano’.

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en los temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; dcristancho@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com ; lbotero@elespectador.com o lperalta@elespectador.com.