Así reacciona el país político a condena en segunda instancia a Santiago Uribe Vélez

El expresidente Álvaro Uribe Vélez reaccionó a la condena en segunda instancia de su hermano, Santiago Uribe, por su participación en la creación del grupo paramilitar “Los 12 Apóstoles”. Uribe fue condenado, por el Tribunal Superior de Antioquia, a 28 años y tres meses de prisión por los delitos de homicidio agravado y concierto para delinquir.

A través de su cuenta en X, el expresidente Uribe aseguró: “Siento profundo dolor por la condena contra mi hermano. Dios nos ayude”. El partido Centro Democrático también lamentó la situación: “Expresamos nuestra solidaridad con Santiago Uribe Vélez y su familia en este difícil momento. Elevamos oraciones para que Dios les brinde fortaleza y sabiduría. Confiamos en que, con los recursos que presentará su defensa, se esclarezca la verdad y se demuestre su inocencia”.

Siento profundo dolor por la condena contra mi hermano. Dios nos ayude — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) November 25, 2025

Otros aliados del uribismo también se han pronunciado. El precandidato Miguel Uribe Londoño afirmó que la condena es una persecución contra la familia del expresidente: “es otra víctima de la persecución que un sector de la justicia, en alianza con grupos políticos, ha desatado contra la familia Uribe Vélez. Como no pudieron derrotarlos en la política, ahora lo hacen con infamias y mentiras”.

Adicionalmente, el apoderado de Uribe Vélez, el abogado Jaime Granados, anunció que realizará una impugnación especial para que el caso llegue a la Corte Suprema de Justicia: “Consideramos, por la realidad probatoria del caso, que la misma trae consigo la injusta condena de un ciudadano inocente [...] Confiamos [que] prevalezca la verdad y la justicia”, indicó la oficina del abogado en un comunicado de prensa.

Pero desde los sectores opositores al uribismo reivindicaron la decisión. El senador y precandidato Iván Cepeda (Pacto Histórico), quien desde hace más de una década está enfrentado en los estrados judiciales con el expresidente Uribe, manifestó: “Excelente noticia para las víctimas, la verdad y la justicia en Colombia”.

Excelente noticia para las víctimas, la Verdad y la Justicia en Colombia. https://t.co/ixZKzywPBe — Iván Cepeda Castro (@IvanCepedaCast) November 25, 2025

La senadora Gloria Flórez, también del Pacto Histórico, afirmó que se trata de una decisión que “le da la razón a las víctimas de los horrores del paramilitarismo. Santiago Uribe Vélez, hermano de Álvaro Uribe, es condenado por homicidio agravado, concierto para delinquir y concurso de delitos de lesa humanidad. Este es un paso fundamental en un país que todos los días lucha contra la impunidad”.

Aunque no se ha pronunciado al respecto, desde la mañana de este martes, el presidente Gustavo Petro mantiene una discusión en redes sociales con el expresidente Uribe. Petro acusó a su antecesor que, en su gobierno, se hizo un acuerdo con Canadá para impedir el ingreso a ese país a los exguerrilleros del M-19 y que, varias décadas después, se mantiene vigente.

Pues ex presidente Uribe, mire lo que hizo su embajador en el Canadá, y la función que ejercía no solo como funcionario, sino como colaborador del paramilitarismo. En Canadá nunca se ha hecho una revolución, es monárquica y tiene una norma de no dejar entrar a quienes si hemos… https://t.co/eMchJzeV9h — Gustavo Petro (@petrogustavo) November 25, 2025

